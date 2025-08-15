1 órája
Megkapták a kis kék könyvet, miután 1200 méterről ugrottak – galériával, videóval
Megkapták a kis kék könyvet, amely arra utal, hogy sikeresen vizsgáztak, és hogy a jövőben is ugorhatnak. Többek között ezzel ért véget pénteken az ejtőernyős honvédelmi tábor, amelyet a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj szervezett a békéscsabai repülőtér és az AB Expo területén.
A Magyar Honvédség ezen a nyáron 118 honvédelmi tábort szervez, szervezett, amelyeken mintegy 4 ezren vesznek, vettek részt. A Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj több honvédelmi tábort hívott életre:
- az elsőn a vívás,
- a másodikon a honvédelmi sport,
- a harmadikon a vitorlázó repülés,
- a negyediken pedig az ejtőernyőzés
került előtérbe.
Az ország minden részéből érkeztek az ejtőernyős honvédelmi táborba
A tábor nyitó napján, hétfőn Szőke Gábor tartalékos főhadnagy, a tábor parancsnoka elmondta, hogy ebbe a táborba 18 év feletti fiatalokat vártak az ország minden részéből. A táborban, ahol nagyon komoly elméleti és gyakorlati tudással vértezték fel a fiatalokat, közel húszan vettek részt. A hétfő és a kedd a kiképzésről szólt, szerdán vizsgáztak a fiatalok, utána ugorhattak, jellemzően 1200 méterről, de a tapasztaltabbakat 2000 méterre is felvitték.
Véget ért az ejtőernyős honvédelmi táborFotók: Bencsik Ádám
Voltak, akiket 1200 méter után 2000 méterre is felvittek
A tábor pénteki záróünnepségén úgy értékelt, hogy a fiatalok által végrehajtott gyakorlatok rendkívüli bátorságot, elszántságot, összpontosítást igényeltek. Nagy teljesítménynek nevezte, hogy a táborozók többször is ugrottak. Emlékeztetett, hogy voltak olyan fiatalok, akik a tavalyi ejtőernyős honvédelmi táborban is részt vettek, ők fejlődtek, előre léptek, hiszen 1200 méter után 2000 méterre is felvitték őket. A tábor főhadiszállása az AB Expo területén volt, valamint a békéscsabai repülőtéren, amely megfelelő infrastruktúrát biztosított a sikeres lebonyolításhoz.
Megkapták a fiatalok a kis kék könyvet, beavatták az újoncokat
A szakmai programot a Hírös Ejtőernyős és Hőlégballon Sportegyesület biztosította. Az egyesület elnöke, Csorba József ejtőernyős oktató gratulált mindenkinek a sikeres ugrások végrehajtásához. Hangsúlyozta, hogy olyan képesítést szereztek a fiatalok itt, amellyel továbbléphetnek a jövőben. Erre bizonyíték a kis kék könyv, amit vinniük kell magukkal, bárhol is szeretnének a jövőben ugrani. Az újoncoknak – azoknak, akik tényleg a tábor ideje alatt ugrottak először – egy régi ejtőernyős hagyományt felelevenítve gratuláltak a tapasztaltabbak.
Átadták a legjobbaknak járó elismeréseket
Szőke Gábor tartalékos főhadnagy, a tábor parancsnoka a záróünnepségen átnyújtotta a legjobb teljesítményekért járó elismeréseket:
- az alaki foglalkozásokon Badak Balázs teljesített a legjobban,
- a legjobb kezdő ejtőernyős Poremba Kristóf lett,
- a legjobb haladó ejtőernyős Csernus Csenge lett,
- míg a legkomolyabb elismerést, a vörös barett sapkát Hering Zoé Réka érdemelte ki.