1 órája
Kiakadtak a közlekedők: ezért nem veszik őket észre a terepjárósok
Kutatások bizonyítják, hogy a sofőrök egyre kevésbé látnak ki az autójukból. Az újabb, sokszor magasabb építésű típusok, különösen a városi terepjárók a megnövekedett holttér miatt egyre veszélyesebbek lehetnek a közlekedőkre nézve. Autósoktatót kérdeztünk, van-e megoldás a helyzetre.
„Nem láttam, hogy ott van! Hogy került oda?” Gyakran hallani ehhez hasonló mondatokat gyalogost gázoló, kerékpárost vagy motorost felborító sofőröktől. Sokszor ugyanis azzal magyarázzák tettüket, hogy nem vették észre a mellettük, mögöttük haladókat. Az újabb konstrukciójú autóknál egyre sűrűbben fordul elő, hogy a gyalogos, kerékpáros vagy épp motoros a gépkocsi holtterében halad, ezáltal egy-egy manőver akár súlyos balesettel is végződhet. A megnövekedett holttér tehát komoly problémákat okoz a mindennapi közlekedésben.
A holttér az SUV-k, illetve városi terepjárók esetében az egyik legnagyobb
Az Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) egy, a gépjárműbalesetek okozta halálesetek, sérülések, anyagi károk csökkentéséért dolgozó független, nonprofit tudományos és oktatási szervezet vizsgálatok sokaságával bizonyította, nemcsak a közlekedők figyelmetlensége vezethet a „nem is láttam, hogy ott van” típusú balesetekhez – írja cikkében a kozlekedesbiztonsag.kti.hu. Kutatásaik szerint az elmúlt 25 évben jelentősen megnőtt az új és még újabb tervezésű gépjárművek holttere, ami szerintük bizonyíthatóan összefüggésbe hozható a gyalogos és kerékpáros balesetek számának növekedésével.
– Az 1997 és 2023 közötti többszöri újratervezési ciklusok során három népszerű SUV típusnál akár 58%-kal is csökkent a 10 méteres sugarú körön belüli előrelátás. Az egyik legkelendőbb pickup esetében a közeli kilátás kisebb, 17%-os visszaeséssel járt, de már a legkorábbi modell is rendkívül nagy holtterekkel rendelkezett – részletezi a kutatás.
Így vélekedik a jelenségről az autósoktató
Az IIHS kutatása szerint egyértelműen
- az autók méretének növekedése
- és a (szerkezet) biztonság érdekében végrehajtott átalakítások
vezettek a holttér jelentős megnövekedésére, amire a későbbiekben a tervezőknek megfelelő választ kell adniuk. Ezt erősítette meg megkeresésünkre Horváth László, a békéscsabai Thermál Autósiskola elméleti és gyakorlati oktatója is, aki szerint ezzel nem lehet alapvetően mit kezdeni, mert az autóipar ebbe az irányba halad. Kiemelte, hogy ez biztonsági szempontból ugyan dicséretes, vezetéstechnikai oldalról viszont hozzá kell szokni.
Mi lehet a megoldás?
A szakember szerint érdemes például egy új autó vásárlása után valakivel kipróbálni, hogy a vezetőülésből mennyire lehet észrevenni őt, ha az autó körül mozog. Megjegyezte: sajnos az a tapasztalat, hogy szinte semennyire most már.
– Így azt a régi módszert érdemes alkalmazni, hogy nézelődjünk bátran, emelkedjünk fel az ülésből és picit hajoljunk előre, nézzünk ki oldalra is az autóból, amennyire szükséges. Ki kell mozdulnunk a komfortzónánkból ahhoz, hogy biztonságosan kilássunk a gépkocsiból – fogalmazott.
Horváth László elmondta, hogy a vezetést támogató rendszerek, így például a holttérfigyelő vagy a különböző kamerák segítenek ugyan, de nem helyettesítik az embert, ezért ne hagyatkozzunk teljesen rájuk. Hangsúlyozta: ha az ember nem mozdul meg az ülésben, nem fordítja el a fejét, akkor nagyon sok meglepetés érheti.
Bárhol előfordulhat egy-egy veszélyes szituáció
A holttér problémájára az oktató említett egy egyszerű csabai példát is.
– Ha a Munkácsy utcáról jövünk autóval, keresztezzük az Andrássy utat, és ha egy olyan gépkocsit vezetünk, melynek elől nagy holttere van, akkor pont azt a kerékpárost nem fogjuk látni, amelyik kb. 12 méterre van tőlünk, a lehető legrosszabb helyen. De ha kicsit előrehajolunk az ülésben, akkor már észre lehet venni a közeledő biciklist – ecsetelte.
Hozzátette, az autójának széles A oszlopa miatt már ő is járt úgy, hogy nem vette észre időben a közlekedőket, így nagyot kellett fékeznie, de akkor sikerült elkerülnie a bajt. Az oktató az autógyártóknak egyébiránt azt üzente, hogy az első oszlopot úgy kellene megtervezniük, hogy legyen rajta egy kis ablak, ez például szerinte sokat segítene a kilátásban.
