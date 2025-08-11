Kiakadtak a közlekedők: ezért nem veszik őket észre a terepjárósok

„Nem láttam, hogy ott van! Hogy került oda?” Gyakran hallani ehhez hasonló mondatokat gyalogost gázoló, kerékpárost vagy motorost felborító sofőröktől. Sokszor ugyanis azzal magyarázzák tettüket, hogy nem vették észre a mellettük, mögöttük haladókat. Az újabb konstrukciójú autóknál egyre sűrűbben fordul elő, hogy a gyalogos, kerékpáros vagy épp motoros a gépkocsi holtterében halad, ezáltal egy-egy manőver akár súlyos balesettel is végződhet. A megnövekedett holttér tehát komoly problémákat okoz a mindennapi közlekedésben.

A holttér drasztikusan megnőtt az elmúlt évtizedek során az autókban, ehhez pedig a sofőröknek is alkalmazkodniuk kell.

A holttér az SUV-k, illetve városi terepjárók esetében az egyik legnagyobb

Az Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) egy, a gépjárműbalesetek okozta halálesetek, sérülések, anyagi károk csökkentéséért dolgozó független, nonprofit tudományos és oktatási szervezet vizsgálatok sokaságával bizonyította, nemcsak a közlekedők figyelmetlensége vezethet a „nem is láttam, hogy ott van” típusú balesetekhez – írja cikkében a kozlekedesbiztonsag.kti.hu. Kutatásaik szerint az elmúlt 25 évben jelentősen megnőtt az új és még újabb tervezésű gépjárművek holttere, ami szerintük bizonyíthatóan összefüggésbe hozható a gyalogos és kerékpáros balesetek számának növekedésével.

– Az 1997 és 2023 közötti többszöri újratervezési ciklusok során három népszerű SUV típusnál akár 58%-kal is csökkent a 10 méteres sugarú körön belüli előrelátás. Az egyik legkelendőbb pickup esetében a közeli kilátás kisebb, 17%-os visszaeséssel járt, de már a legkorábbi modell is rendkívül nagy holtterekkel rendelkezett – részletezi a kutatás.

Így vélekedik a jelenségről az autósoktató

Az IIHS kutatása szerint egyértelműen

az autók méretének növekedése

és a (szerkezet) biztonság érdekében végrehajtott átalakítások

vezettek a holttér jelentős megnövekedésére, amire a későbbiekben a tervezőknek megfelelő választ kell adniuk. Ezt erősítette meg megkeresésünkre Horváth László, a békéscsabai Thermál Autósiskola elméleti és gyakorlati oktatója is, aki szerint ezzel nem lehet alapvetően mit kezdeni, mert az autóipar ebbe az irányba halad. Kiemelte, hogy ez biztonsági szempontból ugyan dicséretes, vezetéstechnikai oldalról viszont hozzá kell szokni.