augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Híres csabaiak

1 órája

Kerti szerszámokat ragadtak, nekiestek a síroknak – videóval

Címkék#munkálatok#sírhely#Ugrai Gábor#Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület

Kerti szerszámokat ragadtak, és nekiestek a nyughelyeknek. A városvédő és városszépítő egyesület tagjai csütörtökön a békéscsabai vasúti temetőben szorgoskodtak, elhanyagolt sírokat tettek rendbe. Kiderült, milyen, mitől híres békéscsabaiak találtak örök nyugalomra ezeken a helyeken.

Licska Balázs

Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke elmondta, hogy sikeres pályázatot nyújtottak be a Csabai Közösségi Alapítvány felhívására, és támogatást nyertek el. Ennek mentén vállalták, hogy olyan elhanyagolt sírokat tesznek rendbe, takarítanak meg, újítanak meg némileg, ahol híres békéscsabaiak nyugszanak.

híres békéscsabaiak elhanyagolt sírját teszik rendbe az önkéntesek
Kerti szerszámokat ragadtak, a városvédő és városszépítő egyesület tagjai olyan elhanyagolt sírokat tettek rendbe a vasúti temetőben, ahol híres békéscsabaiak nyugszanak
Fotó: Dinya Magdolna

A katolikus sírkert után a vasúti temetőben szorgoskodtak

A katolikus temetőben korábban rendbe tették Fábry Károly ügyvéd, író, publicista és Remenár Elek kórházigazgató nyughelyét, illetve egy katonasírt ugyancsak megtakarítottak. 

A városvédő és városszépítő egyesület tagjai csütörtökön pedig az evangélikus sírkertben, a vasúti temetőben szorgoskodtak. Többen érkeztek kerti szerszámokkal, az egyesület pedig a támogatás révén szemeteszsákot, kerti kesztyűt és ásványvizet biztosított a munkához. Továbbá összekovácsolták a közösséget, az elnök is kiemelte, hogy sokan érkeztek a felhívásra.

Híres békéscsabaiak nyugszanak az öt, eddig elhanyagolt sírban

A vasúti temetőben öt sírhely esett át alapos ráncfelvarráson.

  • Novák Dániel és ifjabb Ős (Novák) Lajos egy helyen nyugszik: előbbi 48-as honvéd volt, utóbbi pedig aviatikusként csavarrepülőgépet tervezett, amely a helikopter előzményének is tekinthető.
  • Ádám (Áchim) Gusztáv városi főmérnök volt, komoly szerepet játszott Békéscsaba építésében, fejlesztésében. Ő tervezte többek között a pavilont a Széchenyi ligetben. 
  • Droppa Gyula jaminai tanító és postamester volt, és adományozott többek között annak érdekében is, hogy felállítsák Kossuth Lajos szobrát Békéscsabán.  
  • Margócsy Miklós városi főügyészként tevékenykedett az első világháború után. 1928-as halálát követően a városházán ravatalozták fel, Berthóty István polgármester mondott búcsúbeszédet, és egy egész gyászmenet kísérte el az utolsó útra, a vasúti temetőbe.
  • A Wagner család sírhelyének környezete is megújult. Wagner József építész, vállalkozó és téglagyáros volt, az evangélikus gimnázium és a református templom építésében is komoly szerepet vállalt. Fiára, Csabai-Wagner Józsefre elsősorban festőművészként emlékszik az utókor.

További sírok is alapos ráncfelvarráson eshetnek át

Ugrai Gábor elmondta, hogy a terveik között szerepel, hogy azt a nagyobb sírhelyet is rendbe teszik a vasúti temetőben, ahol a Békéscsaba bombázása során elhunytak egy része nyugszik. Emlékeztetett, hogy a második világháború idején, 1944. szeptember 21-én Békéscsabát légitámadás érte. 

Emellett a Kastély utcai temetőben Haan Lajos evangélikus lelkész, tanító, történetíró; valamint Wilim János evangélikus tanító – aki intézményében bevezette a testnevelést, ami komoly felháborodást váltott ki akkor – nyughelyénél szorgoskodnak majd az egyesület tagjai.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu