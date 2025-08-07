Kerti szerszámokat ragadtak, nekiestek a síroknak – videóval

Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke elmondta, hogy sikeres pályázatot nyújtottak be a Csabai Közösségi Alapítvány felhívására, és támogatást nyertek el. Ennek mentén vállalták, hogy olyan elhanyagolt sírokat tesznek rendbe, takarítanak meg, újítanak meg némileg, ahol híres békéscsabaiak nyugszanak.

Kerti szerszámokat ragadtak, a városvédő és városszépítő egyesület tagjai olyan elhanyagolt sírokat tettek rendbe a vasúti temetőben, ahol híres békéscsabaiak nyugszanak

Fotó: Dinya Magdolna

A katolikus sírkert után a vasúti temetőben szorgoskodtak

A katolikus temetőben korábban rendbe tették Fábry Károly ügyvéd, író, publicista és Remenár Elek kórházigazgató nyughelyét, illetve egy katonasírt ugyancsak megtakarítottak.

A városvédő és városszépítő egyesület tagjai csütörtökön pedig az evangélikus sírkertben, a vasúti temetőben szorgoskodtak. Többen érkeztek kerti szerszámokkal, az egyesület pedig a támogatás révén szemeteszsákot, kerti kesztyűt és ásványvizet biztosított a munkához. Továbbá összekovácsolták a közösséget, az elnök is kiemelte, hogy sokan érkeztek a felhívásra.

Híres békéscsabaiak nyugszanak az öt, eddig elhanyagolt sírban

A vasúti temetőben öt sírhely esett át alapos ráncfelvarráson.