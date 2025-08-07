3 órája
Kerti szerszámokat ragadtak, nekiestek a síroknak – videóval
Kerti szerszámokat ragadtak, és nekiestek a nyughelyeknek. A városvédő és városszépítő egyesület tagjai csütörtökön a békéscsabai vasúti temetőben szorgoskodtak, elhanyagolt sírokat tettek rendbe. Kiderült, milyen, mitől híres békéscsabaiak találtak örök nyugalomra ezeken a helyeken.
Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke elmondta, hogy sikeres pályázatot nyújtottak be a Csabai Közösségi Alapítvány felhívására, és támogatást nyertek el. Ennek mentén vállalták, hogy olyan elhanyagolt sírokat tesznek rendbe, takarítanak meg, újítanak meg némileg, ahol híres békéscsabaiak nyugszanak.
A katolikus sírkert után a vasúti temetőben szorgoskodtak
A katolikus temetőben korábban rendbe tették Fábry Károly ügyvéd, író, publicista és Remenár Elek kórházigazgató nyughelyét, illetve egy katonasírt ugyancsak megtakarítottak.
A városvédő és városszépítő egyesület tagjai csütörtökön pedig az evangélikus sírkertben, a vasúti temetőben szorgoskodtak. Többen érkeztek kerti szerszámokkal, az egyesület pedig a támogatás révén szemeteszsákot, kerti kesztyűt és ásványvizet biztosított a munkához. Továbbá összekovácsolták a közösséget, az elnök is kiemelte, hogy sokan érkeztek a felhívásra.
Híres békéscsabaiak nyugszanak az öt, eddig elhanyagolt sírban
A vasúti temetőben öt sírhely esett át alapos ráncfelvarráson.
- Novák Dániel és ifjabb Ős (Novák) Lajos egy helyen nyugszik: előbbi 48-as honvéd volt, utóbbi pedig aviatikusként csavarrepülőgépet tervezett, amely a helikopter előzményének is tekinthető.
- Ádám (Áchim) Gusztáv városi főmérnök volt, komoly szerepet játszott Békéscsaba építésében, fejlesztésében. Ő tervezte többek között a pavilont a Széchenyi ligetben.
- Droppa Gyula jaminai tanító és postamester volt, és adományozott többek között annak érdekében is, hogy felállítsák Kossuth Lajos szobrát Békéscsabán.
- Margócsy Miklós városi főügyészként tevékenykedett az első világháború után. 1928-as halálát követően a városházán ravatalozták fel, Berthóty István polgármester mondott búcsúbeszédet, és egy egész gyászmenet kísérte el az utolsó útra, a vasúti temetőbe.
- A Wagner család sírhelyének környezete is megújult. Wagner József építész, vállalkozó és téglagyáros volt, az evangélikus gimnázium és a református templom építésében is komoly szerepet vállalt. Fiára, Csabai-Wagner Józsefre elsősorban festőművészként emlékszik az utókor.
További sírok is alapos ráncfelvarráson eshetnek át
Ugrai Gábor elmondta, hogy a terveik között szerepel, hogy azt a nagyobb sírhelyet is rendbe teszik a vasúti temetőben, ahol a Békéscsaba bombázása során elhunytak egy része nyugszik. Emlékeztetett, hogy a második világháború idején, 1944. szeptember 21-én Békéscsabát légitámadás érte.
Emellett a Kastély utcai temetőben Haan Lajos evangélikus lelkész, tanító, történetíró; valamint Wilim János evangélikus tanító – aki intézményében bevezette a testnevelést, ami komoly felháborodást váltott ki akkor – nyughelyénél szorgoskodnak majd az egyesület tagjai.
