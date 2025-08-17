augusztus 17., vasárnap

Telitalálat elvitték a hatoslottó 1 milliárd 390 milliós főnyereményét!

Telitalálat született Magyarország második legnépszerűbb lottójátékán. A szerencsés nyertes a hatoslottó vasárnapi sorsolásán 1 milliárd 390 millió forinttal lett gazdagabb.

Beol.hu

Szerencsét hozott a dupla 10-es valakinek, 10 hete halmozódott a főnyeremény a hatoslottón és a 10. legnagyobb nyeremény várta a játékosokat Magyarország második legismertebb lottójátékán. Az augusztus 17-i sorsoláson az 5, 15, 29, 33, 37, és 44-es számokkal egy szerencsés játékos 1 milliárd 399 millió 223 ezer 625 forintot vihet haza.

Elvitték a hatoslottó főnyereményét.
Valaki most nagyon boldog: megnyerte a hatoslottó főnyereményét. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

 A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívja a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat!

 

