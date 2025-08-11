Mutatjuk a legjobb használt autókat, amikért megéri mélyen a zsebbe nyúlni

Használt autók, amikre nem sajnáljuk a pénzt: mutatjuk a legexkluzívabb ajánlatokat egy helyen.

Használt autók: itt vannak Békés vármegye legdrágább járgányai. Forrás: Shutterstock

Legjobb használt autók, amelyekre nem sajnáljuk a pénzt: mutatjuk a legexkluzívabb ajánlatokat a megye kínálatából

Átnéztük Békés vármegye legfrissebb használtautó-hirdetéseit, és összegyűjtöttük a régió legexkluzívabb, legdrágább modelljeit. A lista élén egy Skoda áll, melyet közel 8,5 millió forintért kínálnak eladásra.

1. Skoda Kodiaq 2.0 TDI SCR RS 4x4 DSG – 8 347 000 forint

Eladó egy 2019-es Škoda Kodiaq terepjáró, dízel motorral, 283 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és érvényes műszakival 2025 végéig. A kocsi márkaszervizben karbantartott, műszakilag jól áll, festékvastagság-méréssel is ellenőrzött.

Felszereltsége gazdag:

automata klíma

tempomat

fűthető első ülések és tükrök

bluetooth kihangosító

elektromos ablakok

memóriás vezetőülés, számos légzsák a biztonságért.

Ebben az egész család kényelmesen elfér.

A Škoda Kodiaq terepjáróban 283 ezer kilométer van. Forrás: Jófogás

2. Toyota Corolla 1.8 Hybrid Comfort Style Tech – 7 495 000 forint

A második helyezett egy 2019-es Toyota Corolla hibrid kombi, 154 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és 2027 februárjáig érvényes műszakival. A kocsi műszakilag átvizsgált, festékvastagság-méréssel is ellenőrzött, és akár 24 hónap kibővített garanciával is elérhető. Felszereltsége praktikus és kényelmes: automata váltó, digitális klíma, bluetooth kihangosító, fűthető első ülések és tükrök, GPS navigáció, tempomat, valamint több légzsák a biztonság érdekében.

A Toyota Corolla hibrid kombi számlálója 154 ezer kilométeren áll. Forrás: Jófogás

3. Volkswagen Passat VIII Variant 2.0 TDI SCR – 7 697 000 forint

A dobogó harmadik fokára egy 2020-as Volkswagen Passat dízel kombi állhatott fel, 201 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és 2026 augusztusáig érvényes műszakival. A kocsi normál állapotú, kényelmes bőr belsővel és sok praktikus extra felszereléssel.

Tartozékai között szerepel

automata váltó és automata klíma

GPS navigáció

fűthető első ülések és tükrök

bluetooth kihangosító

tempomat

elektromos csomagtérajtó

több légzsák

Isofix gyerekülés rögzítés

A Volkswagen Passat dízel kombit 2020-ban gyártották. Forrás: Jófogás

4. Peugeot Traveller 2.0 Bluehdi L3 Start&Stop Bus – 7 495 000 forint

A negyedik helyezett egy 2019-es Peugeot Traveller dízel kombi, közel 202 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és 2025 júliusáig érvényes műszakival, melyben az egész család és minden csomag bőven elfér. A jármű normál állapotú, kényelmes és praktikus felszereltséggel. Felszereltsége között megtalálható az automata klíma, tempomat, bluetooth kihangosító, fűthető tükrök, elektromos ablakok és több légzsák a biztonság érdekében.