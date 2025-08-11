Mutatjuk a legjobb használt autókat, amikért megéri mélyen a zsebbe nyúlni

46 perce
Ha a pénz nem akadály, Békés megye legexkluzívabb autói között válogathatsz. A használt autók piaca a legdrágább modelljei közül szemezgetve garantáltan megtalálod a számodra tökéletes járművet. Fedezd fel a régió legjobb ajánlatait, ahol a minőség és a luxus találkozik!
Átnéztük Békés vármegye legfrissebb használtautó-hirdetéseit, és összegyűjtöttük a régió legexkluzívabb, legdrágább modelljeit. A lista élén egy Skoda áll, melyet közel 8,5 millió forintért kínálnak eladásra.
1. Skoda Kodiaq 2.0 TDI SCR RS 4x4 DSG – 8 347 000 forint
Eladó egy 2019-es Škoda Kodiaq terepjáró, dízel motorral, 283 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és érvényes műszakival 2025 végéig. A kocsi márkaszervizben karbantartott, műszakilag jól áll, festékvastagság-méréssel is ellenőrzött.
Felszereltsége gazdag:
- automata klíma
- tempomat
- fűthető első ülések és tükrök
- bluetooth kihangosító
- elektromos ablakok
- memóriás vezetőülés, számos légzsák a biztonságért.
Ebben az egész család kényelmesen elfér.
2. Toyota Corolla 1.8 Hybrid Comfort Style Tech – 7 495 000 forint
A második helyezett egy 2019-es Toyota Corolla hibrid kombi, 154 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és 2027 februárjáig érvényes műszakival. A kocsi műszakilag átvizsgált, festékvastagság-méréssel is ellenőrzött, és akár 24 hónap kibővített garanciával is elérhető. Felszereltsége praktikus és kényelmes: automata váltó, digitális klíma, bluetooth kihangosító, fűthető első ülések és tükrök, GPS navigáció, tempomat, valamint több légzsák a biztonság érdekében.
3. Volkswagen Passat VIII Variant 2.0 TDI SCR – 7 697 000 forint
A dobogó harmadik fokára egy 2020-as Volkswagen Passat dízel kombi állhatott fel, 201 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és 2026 augusztusáig érvényes műszakival. A kocsi normál állapotú, kényelmes bőr belsővel és sok praktikus extra felszereléssel.
Tartozékai között szerepel
- automata váltó és automata klíma
- GPS navigáció
- fűthető első ülések és tükrök
- bluetooth kihangosító
- tempomat
- elektromos csomagtérajtó
- több légzsák
- Isofix gyerekülés rögzítés
4. Peugeot Traveller 2.0 Bluehdi L3 Start&Stop Bus – 7 495 000 forint
A negyedik helyezett egy 2019-es Peugeot Traveller dízel kombi, közel 202 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és 2025 júliusáig érvényes műszakival, melyben az egész család és minden csomag bőven elfér. A jármű normál állapotú, kényelmes és praktikus felszereltséggel. Felszereltsége között megtalálható az automata klíma, tempomat, bluetooth kihangosító, fűthető tükrök, elektromos ablakok és több légzsák a biztonság érdekében.
5. Volkswagen Passat VIII Variant 2.0 TDI BMT SCR – 6 147 000 forint
A toplista végén egy újabb Volskwagen áll. A 2019-es Passat dízel kombi, 161 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és 2027 márciusáig érvényes műszakival várja legújabb tulajdonosát. A kocsi normál állapotú, kényelmes és jól felszerelt.
Főbb extrái:
- manuális 6 fokozatú váltó
- automata klíma, fűthető első ülések és tükrök
- tempomat
- Isofix gyerekülés rögzítés
- elektromos ablakok és tükrök
- több légzsák a biztonságért.
Vigyázz, ha használtan vennéd meg!
A carVertical friss elemzése szerint a magyar használtautó-piacon továbbra is gyakori a visszatekert kilométeróra. A cég összesítette, mely autótípusok érintettek leginkább a futásteljesítmény-hamisításban.
