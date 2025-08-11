Mutatjuk a legjobb használt autókat, amikért megéri mélyen a zsebbe nyúlni

augusztus 11., hétfő

Ha a pénz nem akadály, Békés megye legexkluzívabb autói között válogathatsz. A használt autók piaca a legdrágább modelljei közül szemezgetve garantáltan megtalálod a számodra tökéletes járművet. Fedezd fel a régió legjobb ajánlatait, ahol a minőség és a luxus találkozik!

Beol.hu

Használt autók, amikre nem sajnáljuk a pénzt: mutatjuk a legexkluzívabb ajánlatokat egy helyen.

Használt autók, melyért megéri mélyen a zsebébe nyúlnia
Használt autók: itt vannak Békés vármegye legdrágább járgányai. Forrás: Shutterstock

Legjobb használt autók, amelyekre nem sajnáljuk a pénzt: mutatjuk a legexkluzívabb ajánlatokat a megye kínálatából

Átnéztük Békés vármegye legfrissebb használtautó-hirdetéseit, és összegyűjtöttük a régió legexkluzívabb, legdrágább modelljeit. A lista élén egy Skoda áll, melyet közel 8,5 millió forintért kínálnak eladásra.

1. Skoda Kodiaq 2.0 TDI SCR RS 4x4 DSG – 8 347 000 forint

Eladó egy 2019-es Škoda Kodiaq terepjáró, dízel motorral, 283 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és érvényes műszakival 2025 végéig. A kocsi márkaszervizben karbantartott, műszakilag jól áll, festékvastagság-méréssel is ellenőrzött. 

Felszereltsége gazdag: 

  • automata klíma
  • tempomat
  • fűthető első ülések és tükrök
  • bluetooth kihangosító
  • elektromos ablakok
  • memóriás vezetőülés, számos légzsák a biztonságért.

Ebben az egész család kényelmesen elfér.

A Škoda Kodiaq terepjárót 2019-ben gyártották.
A Škoda Kodiaq terepjáróban 283 ezer kilométer van. Forrás: Jófogás

2. Toyota Corolla 1.8 Hybrid Comfort Style Tech – 7 495 000 forint

A második helyezett egy 2019-es Toyota Corolla hibrid kombi, 154 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és 2027 februárjáig érvényes műszakival. A kocsi műszakilag átvizsgált, festékvastagság-méréssel is ellenőrzött, és akár 24 hónap kibővített garanciával is elérhető. Felszereltsége praktikus és kényelmes: automata váltó, digitális klíma, bluetooth kihangosító, fűthető első ülések és tükrök, GPS navigáció, tempomat, valamint több légzsák a biztonság érdekében.

A Toyota Corolla hibrid kombi műszakija 2027 februárjáig érvényes.
A Toyota Corolla hibrid kombi számlálója 154 ezer kilométeren áll. Forrás: Jófogás

3. Volkswagen Passat VIII Variant 2.0 TDI SCR – 7 697 000 forint

A dobogó harmadik fokára egy 2020-as Volkswagen Passat dízel kombi állhatott fel, 201 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és 2026 augusztusáig érvényes műszakival. A kocsi normál állapotú, kényelmes bőr belsővel és sok praktikus extra felszereléssel. 

Tartozékai között szerepel 

  • automata váltó és automata klíma
  • GPS navigáció
  • fűthető első ülések és tükrök
  • bluetooth kihangosító
  • tempomat
  • elektromos csomagtérajtó
  • több légzsák
  • Isofix gyerekülés rögzítés
A Volkswagen Passat dízel kombi 201 ezer kilométert számlál.
A Volkswagen Passat dízel kombit 2020-ban gyártották. Forrás: Jófogás

4. Peugeot Traveller 2.0 Bluehdi L3 Start&Stop Bus – 7 495 000 forint

A negyedik helyezett egy 2019-es Peugeot Traveller dízel kombi, közel 202 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és 2025 júliusáig érvényes műszakival, melyben az egész család és minden csomag bőven elfér. A jármű normál állapotú, kényelmes és praktikus felszereltséggel. Felszereltsége között megtalálható az automata klíma, tempomat, bluetooth kihangosító, fűthető tükrök, elektromos ablakok és több légzsák a biztonság érdekében.

A Peugeot Traveller dízel kombi listánk 4. helyére került.
A Peugeot Traveller dízel kombi műszakija 2025 júliusáig érvényes. Forrás: Jófogás

5. Volkswagen Passat VIII Variant 2.0 TDI BMT SCR – 6 147 000 forint

A toplista végén egy újabb Volskwagen áll. A 2019-es Passat dízel kombi, 161 ezer kilométerrel, magyar okmányokkal és 2027 márciusáig érvényes műszakival várja legújabb tulajdonosát. A kocsi normál állapotú, kényelmes és jól felszerelt. 

Főbb extrái: 

  • manuális 6 fokozatú váltó
  • automata klíma, fűthető első ülések és tükrök
  • tempomat
  • Isofix gyerekülés rögzítés
  • elektromos ablakok és tükrök
  • több légzsák a biztonságért.
A Passat dízel kombi gyártási ideje 2019.
 A 2019-es Passat dízel kombi számlálója 161 ezer kilométert mutat. Forrás: Jófogás

Vigyázz, ha használtan vennéd meg!

A carVertical friss elemzése szerint a magyar használtautó-piacon továbbra is gyakori a visszatekert kilométeróra. A cég összesítette, mely autótípusok érintettek leginkább a futásteljesítmény-hamisításban.

 

 

