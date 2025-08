Egy sötét házban, éjszaka bóklásztak a gyerekek

Izgalom, némi tanácstalanság, majd beindult a fantázia, a kíváncsiság. A gyerekek maguk se tudták, mibe keverednek, még szerencse, hogy eszükbe jutott Harry Potter.Ebben a sötét házban már megint olyasmi történt, amire eddig nem volt példa. Művházas éjszakaként hirdették meg a Kalocsa Róza Művelődési Központban azt a kuriózumnak szánt programot, amihez segítségül hívták Harry Potter történetét.

Mit kerestek a gyerekek a Kalocsában éjszaka? Fotó: Facebook

Harry Potter beköltözött a sötét házba erre az éjszakára

A közművelődésben dolgozó fiatalok megint kitaláltak valami rendhagyót, az már biztos! Nevezhetjük szellemesnek is, hiszen a szellemek is az éj leple alatt indulnak útra... Annyit elárultak kezdeményezésükről: igen, ők is kedvelik Harry Potter kalandjait. Azt is szeretnék, ha a mezőkovácsházi gyerekek tudnák, ez a művelődési ház minden zegzugával mindig nyitva áll előttük. Az ott dolgozók így is népszerűsíteni kívánták a munkájukat, megszólítva most az általános iskolás korosztályt.

Egy izgalmakkal teli éjszakára hívták a vakációzó gyerekeket a Kalocsa Róza Művelődési Központba, ahol Roxforttá varázsolták az aulát.

És Harry Potter? Fotó: Facebook

Éjszaka a Kalocsa Róza Művelődési Központ zegzugaiban

Az ismerkedést követően kézműves foglalkozáson vettek részt a fiatalok, rájuk is sötétedett s ezután vágtak bele a majd kétórás kalandtúrába: a Teszlek-süveg szervezte őket csapatokba. A sötétség ellen mindenki felvértezte magát lámpákkal.

Volt ott minden: asztronómia, bájitaltan, rúnaismeret, átváltozástan, de meglátogatták Hagrid kunyhóját, a bagolyházat és a Gringottsot is a gyermekek. Miután a ház legsötétebb részeit is felfedezték maguknak a játékban részt vevők, lefekvés előtt vetítést tartottak – számoltak be a ház közösségi oldalán.

Másnap ébredés, közös reggeli, majd irány haza, otthon pedig elstartolt az élménymesélés. A művházasokat annyira feltöltötte a sikeres éjszakai kalandtúra, hogy már egy újabb tematikára építve tanakodnak a folytatáson.