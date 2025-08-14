A bajszos megadta magát, Árpi kihúzta a tiszai óriást

A kondorosi Kis Fish is Fish Catfish Team – magyarul legegyszerűbben, a kishal is hal – csapat legutóbb a Hegyalja Harcsafogó Kupán bizonyított, olyan harcsa is horogra akadt, amilyen még soha.

Az egyik legnagyobb fogással Skorka Árpád és Tira Róbert, harcsa sűrűn akadt a horgukra. Fotó: Facebook

A harcsa fogásnak célja volt: Hronyecz Tomiért és Emeséért is küzdöttek

– Negyedik alkalommal vágtunk neki ennek a kalandnak. Sajnos, most csak fél csapattal tudtunk indulni, mivel Hronyecz Tomi barátom és a kislányom, Emese nem tudott velünk tartani. Ezért csak ketten, Tira Róberttel képviseltük a csapatot, értük is küzdve – hangsúlyozta Skorka Árpád.

Robi egy 168 centiméteres tiszai óriást húzott ki

A kondorosiak a verseny második napján indultak be igazán. Robi fogott egy 68 cm-es, majd egy 155 cm-es harcsát, amivel rögtön a középmezőnybe ugrottak a 29 fős mezőnyben. Az időjárás továbbra sem kímélte őket. Volt, hogy órákig zuhogó esőben áztak, majd hirtelen felmelegedett a levegő, és alig győztek vetkőzni. Aztán jött az újabb fogás: Robi egy 168 cm-es tiszai óriást húzott ki, ráadásul ugyanazon a helyen, ahol az előző nagy példányt is fogták. Ez a hal már a dobogóra repítette őket. Tudták viszont, hogy az előttük álló szlovák csapatoknak komoly méretű harcsáik voltak: 190 és 205 cm-es példányokat fogtak.

Végre eljött Skorka Árpi ideje

A remény viszont élt. Robiék tudták, hogy elég egy újabb szép hal, és máris ugorhatnak egyet a dobogón. Bár a harcsák nem mozogtak túl aktívan, és a légnyomás-emelkedés sem segített, sikerült ismét Robinak egy 90 cm-es példányt is horogra csalni – ez viszont még nem volt elég a továbblépéshez. Ekkor végre eljött Skorka Árpi ideje.+

Egy újabb tiszai óriással. Fotó: Facebook

Hatalmas nyers erő lakozik a folyami harcsában

– Egy akadósabb, változatosabb terepen húztuk a csalit, és a fenékközelben kezdett kirajzolódni egy kis terepváltozás, amire lassan ráengedtem a csalim: a bot elnehezedett, az orsóm pedig hatalmas reccsenéssel adta meg magát. Nem kicsi, éreztem – mesélte Árpi. – A hajtás teljesen tönkrement – maradt a kézi küzdelem, a bot erejére hagyatkozva az orsó dobját szinte teljesen lefogva. Úgy éreztem magam, mintha egy életlen húsdarálóval több mázsa húst kellett volna áttolnom. Aki fogott már folyami harcsát, tudja, milyen nyers erő lakozik bennük.