Hőség
1 órája
Hálóba tekeredett, rémült macskát mentettek meg az állatvédők - megható videó
Hálóba gabalyodott kandúrt mentettek Békéscsabán.
Békéscsaba egyik focipályáján egy vad kandúr teljesen belegabalyodott a kapu hálójába a hőségben. A kimerült, támadó macskához nem lehetett közel férni, de a tapasztalt gyepmesternek végül sikerült kiszabadítania. Bár az olló és az erővágó is kevésnek bizonyult, a hálót levágták róla, így az állat sértetlenül elszaladhatott - olvasható a Csabai Állatvédők Facebook-oldalán.
Ezt ne hagyja ki!Állatvédelem
14 órája
Nagyon jó hírt kaptak a csabai állatvédők: milliók állnak a házhoz
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre