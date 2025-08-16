augusztus 16., szombat

Hálóba tekeredett, rémült macskát mentettek meg az állatvédők - megható videó

Hálóba gabalyodott kandúrt mentettek Békéscsabán.

Beol.hu

Békéscsaba egyik focipályáján egy vad kandúr teljesen belegabalyodott a kapu hálójába a hőségben. A kimerült, támadó macskához nem lehetett közel férni, de a tapasztalt gyepmesternek végül sikerült kiszabadítania. Bár az olló és az erővágó is kevésnek bizonyult, a hálót levágták róla, így az állat sértetlenül elszaladhatott - olvasható a Csabai Állatvédők Facebook-oldalán.

 

