augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

24°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fröccsel hűsítettek

35 perce

Itt készül a világ legjobb halászleve, ezt ismét bizonyították - galériával

Címkék#halétel#főzőverseny#halászlé

Nagy a vita arról, hogy melyik a legjobb halászlé az országban, és az egyik Békés vármegyei horgászparadicsomban már 27 éve próbálják ezt kideríteni. Sokan a dunaira, a bajaira, mások a tiszaira és a körösire esküsznek, és be is mutatták a tudományukat szombaton Gyomaendrődön, a 16 holtág és a Hármas-Körös városában, az Erzsébet-ligetben.

Nyemcsok László

Ezer forintért mindenki azt kóstolt, amit akart, halászlétől a halpástétommal töltött palacsintáig, természetesen a legtöbb helyen a különböző halfőzőedényekben halászlé rotyogott. Dr. Csoma Antal, a zsűri elnöke elmondta, 28 csapat 40 halétellel nevezett, és a zsűri is ennek megfelelően állt fel. Külön bírálták a körösi, tiszai halászleveket, a dunait, valamint az egyéb halfinomságokat.

A gyomaendrődi halfőzőn dr. Csoma Antal, Dankó Béla és Tímár András egy finomsággal Fotó: Jenei Péter

A 39 fokos melegben ez volt a leghűsítőbb kombináció

Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője meglepetéssel érkezett. A maga által termelt chardonnay szőlőből saját kezűleg készített borát kóstoltatta fröccs formájában, a 39 fokos melegben ez volt a leghűsítőbb kombináció. Húsz éve készít bort, de nem eladásra, most is mindenki ingyen kortyolhatta a fröccsöt.

A halászlé egy igazi gasztronómiai kincs

A körösi a világ legjobb halászleve, szerencsére Békés vármegye számos településén készítik, ez egy gasztronómiai kincs, a gyomaendrődi verseny pedig jó erőpróba minden versenyző csapat számára – mondta a képviselő. – Természetesen azoknak is, akik az ország különböző pontjairól érkeztek Hegyeshalomtól Bajáig, a Vajdaságtól Erdélyig. Ez a rendezvény nemcsak egy verseny, hanem a régi és a mai különleges halételek bemutatójával, illetve kóstolójával valódi gasztronómiai élmény a látogatók számára.

Csodálatos halászlevek készültek
Fotó: Jenei Péter

A hazai idegenforgalom egyik központja Gyomaendrőd

Szonda István főszervező kiemelte, minden versenyen új receptekkel gazdagodnak, és ami a legjobb, a különböző csapatok sem egymás, sem a közönség elől nem titkolják el receptjeiket. Egy kis titok azért mindenkinél van, de ez csak további pluszt ad az ételhez. Nagyjából ennyi a különbség a körösi és a tiszai, valamint a dunai, és ezen belül konkrétan a bajai halászlé között. Ami pedig egy ilyen rendezvényen hasonlóan fontos, a hazai idegenforgalom egyik központja Gyomaendrőd, de a fürdő vendégeinek, a különböző horgász szállásokon lakóknak is van igényük kulturális műsorokra, ezt is biztosították.  

Halászléfőző verseny Gyomaendrődön

Fotók: Jenei Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu