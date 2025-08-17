Itt készül a világ legjobb halászleve, ezt ismét bizonyították - galériával

Ezer forintért mindenki azt kóstolt, amit akart, halászlétől a halpástétommal töltött palacsintáig, természetesen a legtöbb helyen a különböző halfőzőedényekben halászlé rotyogott. Dr. Csoma Antal, a zsűri elnöke elmondta, 28 csapat 40 halétellel nevezett, és a zsűri is ennek megfelelően állt fel. Külön bírálták a körösi, tiszai halászleveket, a dunait, valamint az egyéb halfinomságokat.

A gyomaendrődi halfőzőn dr. Csoma Antal, Dankó Béla és Tímár András egy finomsággal Fotó: Jenei Péter

A 39 fokos melegben ez volt a leghűsítőbb kombináció

Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője meglepetéssel érkezett. A maga által termelt chardonnay szőlőből saját kezűleg készített borát kóstoltatta fröccs formájában, a 39 fokos melegben ez volt a leghűsítőbb kombináció. Húsz éve készít bort, de nem eladásra, most is mindenki ingyen kortyolhatta a fröccsöt.

A halászlé egy igazi gasztronómiai kincs

– A körösi a világ legjobb halászleve, szerencsére Békés vármegye számos településén készítik, ez egy gasztronómiai kincs, a gyomaendrődi verseny pedig jó erőpróba minden versenyző csapat számára – mondta a képviselő. – Természetesen azoknak is, akik az ország különböző pontjairól érkeztek Hegyeshalomtól Bajáig, a Vajdaságtól Erdélyig. Ez a rendezvény nemcsak egy verseny, hanem a régi és a mai különleges halételek bemutatójával, illetve kóstolójával valódi gasztronómiai élmény a látogatók számára.

Csodálatos halászlevek készültek

Fotó: Jenei Péter

A hazai idegenforgalom egyik központja Gyomaendrőd

Szonda István főszervező kiemelte, minden versenyen új receptekkel gazdagodnak, és ami a legjobb, a különböző csapatok sem egymás, sem a közönség elől nem titkolják el receptjeiket. Egy kis titok azért mindenkinél van, de ez csak további pluszt ad az ételhez. Nagyjából ennyi a különbség a körösi és a tiszai, valamint a dunai, és ezen belül konkrétan a bajai halászlé között. Ami pedig egy ilyen rendezvényen hasonlóan fontos, a hazai idegenforgalom egyik központja Gyomaendrőd, de a fürdő vendégeinek, a különböző horgász szállásokon lakóknak is van igényük kulturális műsorokra, ezt is biztosították.