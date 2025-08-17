35 perce
Itt készül a világ legjobb halászleve, ezt ismét bizonyították - galériával
Nagy a vita arról, hogy melyik a legjobb halászlé az országban, és az egyik Békés vármegyei horgászparadicsomban már 27 éve próbálják ezt kideríteni. Sokan a dunaira, a bajaira, mások a tiszaira és a körösire esküsznek, és be is mutatták a tudományukat szombaton Gyomaendrődön, a 16 holtág és a Hármas-Körös városában, az Erzsébet-ligetben.
Ezer forintért mindenki azt kóstolt, amit akart, halászlétől a halpástétommal töltött palacsintáig, természetesen a legtöbb helyen a különböző halfőzőedényekben halászlé rotyogott. Dr. Csoma Antal, a zsűri elnöke elmondta, 28 csapat 40 halétellel nevezett, és a zsűri is ennek megfelelően állt fel. Külön bírálták a körösi, tiszai halászleveket, a dunait, valamint az egyéb halfinomságokat.
A 39 fokos melegben ez volt a leghűsítőbb kombináció
Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője meglepetéssel érkezett. A maga által termelt chardonnay szőlőből saját kezűleg készített borát kóstoltatta fröccs formájában, a 39 fokos melegben ez volt a leghűsítőbb kombináció. Húsz éve készít bort, de nem eladásra, most is mindenki ingyen kortyolhatta a fröccsöt.
A halászlé egy igazi gasztronómiai kincs
– A körösi a világ legjobb halászleve, szerencsére Békés vármegye számos településén készítik, ez egy gasztronómiai kincs, a gyomaendrődi verseny pedig jó erőpróba minden versenyző csapat számára – mondta a képviselő. – Természetesen azoknak is, akik az ország különböző pontjairól érkeztek Hegyeshalomtól Bajáig, a Vajdaságtól Erdélyig. Ez a rendezvény nemcsak egy verseny, hanem a régi és a mai különleges halételek bemutatójával, illetve kóstolójával valódi gasztronómiai élmény a látogatók számára.
A hazai idegenforgalom egyik központja Gyomaendrőd
Szonda István főszervező kiemelte, minden versenyen új receptekkel gazdagodnak, és ami a legjobb, a különböző csapatok sem egymás, sem a közönség elől nem titkolják el receptjeiket. Egy kis titok azért mindenkinél van, de ez csak további pluszt ad az ételhez. Nagyjából ennyi a különbség a körösi és a tiszai, valamint a dunai, és ezen belül konkrétan a bajai halászlé között. Ami pedig egy ilyen rendezvényen hasonlóan fontos, a hazai idegenforgalom egyik központja Gyomaendrőd, de a fürdő vendégeinek, a különböző horgász szállásokon lakóknak is van igényük kulturális műsorokra, ezt is biztosították.
Halászléfőző verseny GyomaendrődönFotók: Jenei Péter
Buli volt vagy rabszolgamunka? Sokan bikiniztek a kilométeres sorok között
Díszpolgár lett szülőföldjén a válogatott, olimpikon kézilabdás