Döntés
1 órája
Leáll a hajózsilip!
Lezárják a forgalom elől a hajózsilipet.
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság közleménye szerint augusztus 16-tól nem üzemel a békésszentandrási hajózsilip. Az intézkedésre a vízkészletek megóvása érdekében van szükség.
A döntés ideiglenes: ha a hidrológiai helyzet javul, a zsilipet ismét megnyitják a forgalom előtt. Addig is érdemes figyelni az igazgatóság közösségi felületeit, ahol a legfrissebb információkat teszik közzé.
Ezt ne hagyja ki!Szent István-napi előzetes
5 órája
Óriási bulit csaptak megint a Lencsési lakótelepen - galériával, videóval
Ezt ne hagyja ki!Civil összefogás
3 órája
Itt minden homokszem krokodilként hasznosult, de óriási tortát is kaptak a fürdőzők – képek, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre