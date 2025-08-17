Leáll a hajózsilip!

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság közleménye szerint augusztus 16-tól nem üzemel a békésszentandrási hajózsilip. Az intézkedésre a vízkészletek megóvása érdekében van szükség.

A döntés ideiglenes: ha a hidrológiai helyzet javul, a zsilipet ismét megnyitják a forgalom előtt. Addig is érdemes figyelni az igazgatóság közösségi felületeit, ahol a legfrissebb információkat teszik közzé.