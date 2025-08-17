augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

28°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döntés

1 órája

Leáll a hajózsilip!

Címkék#vízkészletek#hajózsilip#lezárás#Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Lezárják a forgalom elől a hajózsilipet.

Beol.hu

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság közleménye szerint augusztus 16-tól nem üzemel a békésszentandrási hajózsilip. Az intézkedésre a vízkészletek megóvása érdekében van szükség.

A döntés ideiglenes: ha a hidrológiai helyzet javul, a zsilipet ismét megnyitják a forgalom előtt. Addig is érdemes figyelni az igazgatóság közösségi felületeit, ahol a legfrissebb információkat teszik közzé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu