Nagy változások előtt áll a Gyulai Várfürdő

A Gyulai Várfürdő Facebook-oldalán részletes tájékoztatást adtak a változásokról.

Változások jönnek a Gyulai Várfürdőben. Fotó: Illusztráció

Szeptember 1-től, hétfőtől új nyitvatartás lép életbe.

Íme a legfontosabb tudnivalók:

Gyógy- és strandfürdő: 8.00-19.00

Sportuszoda 6.00-19.00

Szaunapark: 10.00–19.00

Éjszakai Wellness: Szombatonként 20.00-24.00

Szezonbúcsúztató extrák

A nyári szezon a Gyulai Várfürdőben szeptember 7-ig tart, így az AquaPalota még addig a megszokott, kiemelt időszaki nyitvatartással várja a vendégeket 10.00-19-00-ig.

Szeptember 8-tól a hétköznapi nyitvatartása 12.00-19.00-ra módosul.

A családosoknak kedvezve, a Vízi gyermekparadicsom szeptember 14-ig tart nyitva!

Fontos karbantartás lesz

A 25 méteres tanuszoda szeptember 1-től 5-ig zárva tart, mert egy kis karbantartási munkát és vízcserét végeznek.