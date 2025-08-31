19 perce
Nagy változások előtt áll a Gyulai Várfürdő
Komoly változások lépnek életbe szeptember 1-től, hétfőtől az egyik legnépszerűbb fürdőben. Mutatjuk, mik lesznek a legfőbb változások a Gyulai Várfürdőben.
A Gyulai Várfürdő Facebook-oldalán részletes tájékoztatást adtak a változásokról.
Szeptember 1-től, hétfőtől új nyitvatartás lép életbe.
Íme a legfontosabb tudnivalók:
Gyógy- és strandfürdő: 8.00-19.00
Sportuszoda 6.00-19.00
Szaunapark: 10.00–19.00
Éjszakai Wellness: Szombatonként 20.00-24.00
Szezonbúcsúztató extrák
A nyári szezon a Gyulai Várfürdőben szeptember 7-ig tart, így az AquaPalota még addig a megszokott, kiemelt időszaki nyitvatartással várja a vendégeket 10.00-19-00-ig.
Szeptember 8-tól a hétköznapi nyitvatartása 12.00-19.00-ra módosul.
A családosoknak kedvezve, a Vízi gyermekparadicsom szeptember 14-ig tart nyitva!
Fontos karbantartás lesz
A 25 méteres tanuszoda szeptember 1-től 5-ig zárva tart, mert egy kis karbantartási munkát és vízcserét végeznek.
