Tíz éve nem csobbantak annyian a Várfürdőben, mint most: megdőlt a látogatói rekord

Az idei nyár sokkal kevésbé meleg és száraz, mint a tavalyi, ami a látogatószámokban is érezteti a hatását – tudtuk meg Kun Miklóstól, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatójától a látogatói rekord kapcsán. Mint elmondta, a fürdőben a júliusi látogatószám 20 százalékkal maradt el az előző évi forgalomtól.

A Gyulai Várfürdő rekordot döntött múlt vasárnap. Fotó: Gyulai Várfürdő Facebook-oldala

– Nem helyi rendszerszintű problémáról van szó, hiszen az ország fürdőiben hasonló tendenciát érzékeltek. A változás oka elsődlegesen az időjárás, illetve a kedvező árú külföldi, például, görög, török, tunéziai utak is erősítették a folyamatot – emelte ki a szakember.

Látogatói rekord a Gyulai Várfürdőben

Kun Miklós kifejtette, az augusztus erősnek indult, ami részben legalábbis kompenzálni tudja a júliusi számokat, ahogy a Gyula Tv is beszámolt a hírről.

Múlt vasárnap közel 6500, egészen pontosan 6496 látogatót regisztráltunk, ami az elmúlt több mint tíz év rekordja

– fogalmazott Kun Miklós. Az ügyvezető igazgató kérdésünkre elmondta, komoly kihívás volt ilyen látogatószám mellett a tisztaságot, a biztonságot, a rendet fenntartani. Vasárnap sokan érkeztek a romániai területekről, és a belföldi vendégek közül is tömegek választották a Gyulai Várfürdőt. Most péntekre ismét óriási rohamot várnak, mert Romániában nemzeti ünnep lesz. Kun Miklós felvetésünkre kifejtette, nagy tempóban halad a Lovarda felújítása, az első gyógymedence burkolása már elkészült.

Uszodai élmények. Fotó: Gyulai Várfürdő Facebook-oldala

Filmvetítés, vízipisztolycsata, zumba fesztivál

A Gyulai Várfürdőben egyébként egymást érik a programok. Mint azt korábban megírtuk, augusztus 15-én, pénteken filmvetítést tartanak a termálvizes medencéknél, ahol az utóbbi idők egyik legsikeresebb magyar filmje, a Futni mentem lesz látható este 9 órától.