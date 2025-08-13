1 órája
Tíz éve nem csobbantak annyian a Várfürdőben, mint most: megdőlt a látogatói rekord
Több mint 10 éves csúcs dőlt meg vasárnap. Közel 6500-an kapcsolódtak ki a meleg nyári napon, és ilyenre több mint egy évtizede nem volt példa. Tízéves látogatói rekord született a Gyulai Várfürdőben.
Az idei nyár sokkal kevésbé meleg és száraz, mint a tavalyi, ami a látogatószámokban is érezteti a hatását – tudtuk meg Kun Miklóstól, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatójától a látogatói rekord kapcsán. Mint elmondta, a fürdőben a júliusi látogatószám 20 százalékkal maradt el az előző évi forgalomtól.
– Nem helyi rendszerszintű problémáról van szó, hiszen az ország fürdőiben hasonló tendenciát érzékeltek. A változás oka elsődlegesen az időjárás, illetve a kedvező árú külföldi, például, görög, török, tunéziai utak is erősítették a folyamatot – emelte ki a szakember.
Látogatói rekord a Gyulai Várfürdőben
Kun Miklós kifejtette, az augusztus erősnek indult, ami részben legalábbis kompenzálni tudja a júliusi számokat, ahogy a Gyula Tv is beszámolt a hírről.
Múlt vasárnap közel 6500, egészen pontosan 6496 látogatót regisztráltunk, ami az elmúlt több mint tíz év rekordja
– fogalmazott Kun Miklós. Az ügyvezető igazgató kérdésünkre elmondta, komoly kihívás volt ilyen látogatószám mellett a tisztaságot, a biztonságot, a rendet fenntartani. Vasárnap sokan érkeztek a romániai területekről, és a belföldi vendégek közül is tömegek választották a Gyulai Várfürdőt. Most péntekre ismét óriási rohamot várnak, mert Romániában nemzeti ünnep lesz. Kun Miklós felvetésünkre kifejtette, nagy tempóban halad a Lovarda felújítása, az első gyógymedence burkolása már elkészült.
Filmvetítés, vízipisztolycsata, zumba fesztivál
A Gyulai Várfürdőben egyébként egymást érik a programok. Mint azt korábban megírtuk, augusztus 15-én, pénteken filmvetítést tartanak a termálvizes medencéknél, ahol az utóbbi idők egyik legsikeresebb magyar filmje, a Futni mentem lesz látható este 9 órától.
- Augusztus 23-án, szombaton a III. Vízipisztolycsata országos rendezvény helyi programját tartják 14 órai kezdettel a hullámmedencénél. A csata része az országos rekordkísérletnek.
- Szintén augusztus 23-án, a III. Zumba Fesztivált rendezik a csúszdás medencénél sztárokkal. A kezdés a 11.15-kor, 14.15-kor és 16.15-kor.
- S még ugyanezen a napon lesz egy újabb szenzáció. A III. Zumba Fesztivál Gyula hivatalos After Party-ját tartják a Gyulai Várfürdő AquaPalotájában 20.30-tól hajnali 1 óráig. A Zumbamaraton után is garantált a pezsgő hangulat. A legjobb latin zenékkel, különleges koktélokkal, éjszakai fényekbe öltözött csúszdákkal és egy fergeteges DJ-vel várják a résztvevőket.
