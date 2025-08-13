augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

29°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csúcs

57 perce

Tíz éve nem csobbantak annyian a Várfürdőben, mint most: megdőlt a látogatói rekord

Címkék#After Party#látogatók#rekord#Gyulai Várfürdő#Kun Miklós

Több mint 10 éves csúcs dőlt meg vasárnap. Közel 6500-an kapcsolódtak ki a meleg nyári napon, és ilyenre több mint egy évtizede nem volt példa. Tízéves látogatói rekord született a Gyulai Várfürdőben.

Papp Gábor

Az idei nyár sokkal kevésbé meleg és száraz, mint a tavalyi, ami a látogatószámokban is érezteti a hatását – tudtuk meg Kun Miklóstól, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatójától a látogatói rekord kapcsán. Mint elmondta, a fürdőben a júliusi látogatószám 20 százalékkal maradt el az előző évi forgalomtól.

Látogatói rekord a Gyulai Várfürdőben
A Gyulai Várfürdő rekordot döntött múlt vasárnap. Fotó: Gyulai Várfürdő Facebook-oldala

– Nem helyi rendszerszintű problémáról van szó, hiszen az ország fürdőiben hasonló tendenciát érzékeltek. A változás oka elsődlegesen az időjárás, illetve a kedvező árú külföldi, például, görög, török, tunéziai utak is erősítették a folyamatot – emelte ki a szakember.

Látogatói rekord a Gyulai Várfürdőben 

Kun Miklós kifejtette, az augusztus erősnek indult, ami részben legalábbis kompenzálni tudja a júliusi számokat, ahogy a Gyula Tv is beszámolt a hírről.

Múlt vasárnap közel 6500, egészen pontosan 6496 látogatót regisztráltunk, ami az elmúlt több mint tíz év rekordja

 – fogalmazott Kun Miklós. Az ügyvezető igazgató kérdésünkre elmondta, komoly kihívás volt ilyen látogatószám mellett a tisztaságot, a biztonságot, a rendet fenntartani. Vasárnap sokan érkeztek a romániai területekről, és a belföldi vendégek közül is tömegek választották a Gyulai Várfürdőt. Most péntekre ismét óriási rohamot várnak, mert Romániában nemzeti ünnep lesz. Kun Miklós felvetésünkre kifejtette, nagy tempóban halad a Lovarda felújítása, az első gyógymedence burkolása már elkészült.

Úszóverseny a Gyulai Várfürdő úszómedencéjében
Uszodai élmények. Fotó: Gyulai Várfürdő Facebook-oldala

Filmvetítés, vízipisztolycsata, zumba fesztivál

A Gyulai Várfürdőben egyébként egymást érik a programok. Mint azt korábban megírtuk, augusztus 15-én, pénteken filmvetítést tartanak a termálvizes medencéknél, ahol az utóbbi idők egyik legsikeresebb magyar filmje, a Futni mentem lesz látható este 9 órától.

  • Augusztus 23-án, szombaton a III. Vízipisztolycsata országos rendezvény helyi programját tartják 14 órai kezdettel a hullámmedencénél. A csata része az országos rekordkísérletnek.
  • Szintén augusztus 23-án, a III. Zumba Fesztivált rendezik a csúszdás medencénél sztárokkal. A kezdés a 11.15-kor, 14.15-kor és 16.15-kor. 
  • S még ugyanezen a napon lesz egy újabb szenzáció. A III. Zumba Fesztivál Gyula hivatalos After Party-ját tartják a Gyulai Várfürdő AquaPalotájában 20.30-tól hajnali 1 óráig. A Zumbamaraton után is garantált a pezsgő hangulat. A legjobb latin zenékkel, különleges koktélokkal, éjszakai fényekbe öltözött csúszdákkal és egy fergeteges DJ-vel várják a résztvevőket.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu