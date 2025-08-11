53 perce
Éjszakai kertmozi a Futni mentemmel, nem akármilyen környezetben
Éjszakai kertmozi az utóbbi évek egyik legsikeresebb magyar filmjével egy egészen különleges környezetben. Pénteken egészen egyedi élmény várja az érdeklődőket a Gyulai Várfürdőben.
Éjszakai kertmozi lesz a Gyulai Várfürdőben augusztus 15-én, pénteken 21 órától. Egy különleges nyári este, amelyen a filmélmény találkozik a vízi kikapcsolódással. A Gyulai Várfürdő ismét elhozza a kertmozi varázsát, ahol a csillagos ég alatt nézhetnek filmet, miközben a kellemesen meleg medencékben lazulhatnak a látogatók – olvasható a fürdő Facebook-oldalán.
A vendégek a magyar sikerfilmet, a „Futni mentem”! című közönségsikert tekinthetik meg az éjszakai kertmoziban. A külföldi vendégekre is gondoltak, így a film magyar nyelven, angol felirattal tekinthető meg.
Gyulai Várfürdő: különleges filmélmény
Az éjszakai fürdőzésen a vendégek rendelkezésére áll a polip-, az árnyékolós és pezsgőmedence a Gyulai Várfürdőben.
A vendégek dönthetnek, hogy
- a medencékből (Árnyékolós-, Pezsgő medence) élveznék-e a filmet,
- vagy kényelmesen napozóágyból pihenve követnék az eseményeket,
- esetleg egy takarón piknikeznének a hűs éjszakai levegőn.
