Birkamisszió a Paradicsomban – elkóborolt két birka
Érdekes hír látott napvilágot a Gyulai csevegő Facebook-csoportban a paradicsomi városrésszel kapcsolatban.
A Paradicsom környékén elkóborolt két birka. Ha valaki látja, kérem szóljon! – áll a Gyulai csevegőben olvasható vasárnapi bejegyzésben. Arról egyelőre nincs hír, hogy meglettek-e az állatok.
Mától új irányt vettek a csabai vonatok – irány a Nyugati! - galériával, videóval
Fény derült a titokzatos jóakarókra, akik támogatták Ónodi Heni gyógykezelését
