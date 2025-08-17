Itt minden homokszem krokodilként hasznosult, de óriási tortát is kaptak a fürdőzők – képek, videó

Trópusi forróság örvendeztette meg a hétvégi rendezvények résztvevőit. Különösen örültek ennek azok, akik valamelyik fürdő attrakcióit, hűsítő vizű medencéit választották. Gyopárosfürdő is készült azoknak, akik a strandolás mellett egyéb látványosságra, kalandra készültek szombaton.

Gyopárosfürdő ragadozója, a homokkrokodil is elkészült a civilek napján. A szerző felvétele

Azt ünnepelték Gyopároson egy egész napos programsorozattal, a civilek napján reggeltől estig, aminek köszönhető, hogy a parkfürdő megújulva öt medencéjével újra fogad vendégeket.

Gyopárosfürdő meglepte vendégeit

A hűsítő fürdőzés mellett a legkisebbek játékos foglalkozásokon vehettek részt. Szivos Sándor homokszobrász pedig Szegedről érkezett és az idén immár az ötödik hatalmas homokkrokodilját építette meg a fürdőben – bárki részese lehetett az alkotómunkának. Hírportálunknak elárulta munka közben, hogy 22 évig volt szeghalmi lakos, tűzoltó, napjainkban Szegeden él, festői képességeinek köszönhetően paneltömbök is kivirulnak.

Háromszáz szeletes csokitortát is kínáltak. A szerző felvétele

A krokodil, a torta is a civilek jó példája

Az orosházi krokodil körül serénykedve annyit még elárult, ahol van víz és homok és ahol ő felbukkan a családjával, szinte biztos, valami vízi témával meglepik környezetüket.

A gyopárosi sokszínű program helyszíneit járva találkoztunk az Orosházi Modellező Klub tagjaival, a Redance Hip-Hop Crew táncosaival. S miközben a hangulatfelelős, DJ Kuky a zenei csemegéről gondoskodott, begördült Ficsor Zoltán mestercukrász a 300 szeletes óriás csokitortájával. Mondanunk se kell, egy morzsa sem maradt a finomságból!