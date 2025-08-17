augusztus 17., vasárnap

Civil összefogás

3 órája

Itt minden homokszem krokodilként hasznosult, de óriási tortát is kaptak a fürdőzők – képek, videó

Címkék#beol videó#Gyopárosfürdő#orosházi#homokkrokodil nap#víz

Merülj nyakig egy medence hűsítő vízében, csak így, lubickolva lehet elviselni a forróságot – bizonyára ezért választották sokan ezt a strandot hétvégi kikapcsolódásuk helyszínéül. A ráadás: Gyopárosfürdő a civil összefogás jegyében fantasztikus vonzerőt kínált szombatra, például krokimosolyt a homokon és mennyei finomságú óriás csokitortát. Mutatjuk, hol jártunk!

Csete Ilona

Trópusi forróság örvendeztette meg a hétvégi rendezvények résztvevőit. Különösen örültek ennek azok, akik valamelyik fürdő attrakcióit, hűsítő vizű medencéit választották. Gyopárosfürdő is készült azoknak, akik a strandolás mellett egyéb látványosságra, kalandra készültek szombaton.

Gyopárosfürdő megrendezte a civilek napját.
Gyopárosfürdő ragadozója, a homokkrokodil is elkészült a civilek napján. A szerző felvétele

Azt ünnepelték Gyopároson egy egész napos programsorozattal, a civilek napján reggeltől estig, aminek köszönhető, hogy a parkfürdő megújulva öt medencéjével újra fogad vendégeket.

Gyopárosfürdő meglepte vendégeit

A hűsítő fürdőzés mellett a legkisebbek játékos foglalkozásokon vehettek részt. Szivos Sándor homokszobrász pedig Szegedről érkezett és az idén immár az ötödik hatalmas homokkrokodilját építette meg a fürdőben – bárki részese lehetett az alkotómunkának. Hírportálunknak elárulta munka közben, hogy 22 évig volt szeghalmi lakos, tűzoltó, napjainkban Szegeden él, festői képességeinek köszönhetően paneltömbök is kivirulnak.

300 szeletes csokitorta
Háromszáz szeletes csokitortát is kínáltak. A szerző felvétele

A krokodil, a torta is a civilek jó példája

Az orosházi krokodil körül serénykedve annyit még elárult, ahol van víz és homok és ahol ő felbukkan a családjával, szinte biztos, valami vízi témával meglepik környezetüket.
A gyopárosi sokszínű program helyszíneit járva találkoztunk az Orosházi Modellező Klub tagjaival, a Redance Hip-Hop Crew táncosaival. S miközben a hangulatfelelős, DJ Kuky a zenei csemegéről gondoskodott, begördült Ficsor Zoltán mestercukrász a 300 szeletes óriás csokitortájával. Mondanunk se kell, egy morzsa sem maradt a finomságból! 

 

Civilek napja Gyopárosfürdőn

Fotók: Csete Ilona

 

