Homokmosoly
2 órája
Félelmetes ragadozótól retteghetnek a fürdőzők
Óvatos mozdulatokra lesz szükség. A kíváncsiskodóknak azt ajánljuk, ezen a plázson minden homokszemre vigyázzanak, szükségük lesz rá.
– Krokodilmosolyt viszünk Gyopárosra, augusztus 16-án 10 órától egy újabb homokkrokodilt építünk. Addig is strandoljatok minden nap és gyűjtsétek a kövecskéket, mert sok-sok fogacskára lesz szükség – így csalogat a fürdőbe, méghozzá Gyopárosra a homokszobrász.
A körös-toroki kroki sokunk által ismert, de épült már ilyen ragadozó Szegeden is, a Tisza népszerű parti strandján Szivós Sándor és önkéntesek keze munkája nyomán. A ragadozó a gyopárosi parkfürdő ijesztően szuper látványossága lehet.
Ezt ne hagyja ki!Nyaralás
Tegnap, 17:50
Leteszteltük a gyűlölt horvátországi fizetőkapukat, az eredmény szinte borítékolható volt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre