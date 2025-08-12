Félelmetes ragadozótól retteghetnek a fürdőzők

– Krokodilmosolyt viszünk Gyopárosra, augusztus 16-án 10 órától egy újabb homokkrokodilt építünk. Addig is strandoljatok minden nap és gyűjtsétek a kövecskéket, mert sok-sok fogacskára lesz szükség – így csalogat a fürdőbe, méghozzá Gyopárosra a homokszobrász.

Ez a krokodil mindenhol nagy kedvenc. Fotó: Szivós Sándor/Facebook

A körös-toroki kroki sokunk által ismert, de épült már ilyen ragadozó Szegeden is, a Tisza népszerű parti strandján Szivós Sándor és önkéntesek keze munkája nyomán. A ragadozó a gyopárosi parkfürdő ijesztően szuper látványossága lehet.