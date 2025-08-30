Az élet habos oldalán, Gyopárosfürdőn buliztunk - galériával, videóval

Jó a buli, ezt megállapítottuk a parkfürdőben. A kempingen keresztül jutottunk be a nyárbúcsúztató fesztivál helyszínére, Gyopárosfürdő szombaton még beleadott mindent, hogy méltó módon zárhassa a főszezont. Első utunk a kemencékhez vitt, ahol Asztalos László pékmester csapatával langallókat sütött, olyan sikerrel, hogy folyamatosan érkeztek éhes vendégek, türelmetlenül faggatták őket, mikorra készülnek el a finomsággal.

Gyopárosfürdő nyárbúcsúztató fesztiválja rengeteg élményt, látnivalót kínált. A szerző felvétele

Gyopárosfürdő kemencéiben langalló sült

Úgy értesültünk, hogy majd félezer langalló fogyott el.

Az újranyitás óta szinte minden hétvégére jutott valami program (strandok éjszakája, civilek napja), helyi, hazai és külföldi vendégeket juttatva élményekhez. Szombaton is kínáltak vizes és szárazföldi kalandozásokat a fürdőzőknek.

A nyárbúcsúztató fesztivál látványossága volt a veteránjárművek bemutatkozása, a modellezők is elvitték kicsi járműveiket a hétvégi eseményre.