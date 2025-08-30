augusztus 30., szombat

Nyárbúcsúztató

2 órája

Az élet habos oldalán, Gyopárosfürdőn buliztunk - galériával, videóval

Címkék#Gyopárosfürdő#veteránjármű#tópart#tűzijáték#pékmester#fesztivál#medence

Mielőtt beülnek a gyerekek az iskolapadba, mielőtt ősziesre fordul az időjárás, ebben a fürdőben megmutatták, mire képes a nagy összefogás. Nyárbúcsúztató fesztivál várta a strandolni vágyókat szombaton Gyopárosfürdő medencéiben, a tóparton, a kempingben, mindenütt. Mi is elmerültünk a habokban, mégsem lettünk vizesek – mutatjuk, ezt hogy sikerült szárazon megúsznunk.

Csete Ilona

Jó a buli, ezt megállapítottuk a parkfürdőben. A kempingen keresztül jutottunk be a nyárbúcsúztató fesztivál helyszínére, Gyopárosfürdő szombaton még beleadott mindent, hogy méltó módon zárhassa a főszezont. Első utunk a kemencékhez vitt, ahol Asztalos László pékmester csapatával langallókat sütött, olyan sikerrel, hogy folyamatosan érkeztek éhes vendégek, türelmetlenül faggatták őket, mikorra készülnek el a finomsággal.

Gyopárosfürdő: nyárbúcsúztató rendezvény
Gyopárosfürdő nyárbúcsúztató fesztiválja rengeteg élményt, látnivalót kínált. A szerző felvétele

Gyopárosfürdő kemencéiben langalló sült

Úgy értesültünk, hogy majd félezer langalló fogyott el.

Az újranyitás óta szinte minden hétvégére jutott valami program (strandok éjszakája, civilek napja), helyi, hazai és külföldi vendégeket juttatva élményekhez. Szombaton is kínáltak vizes és szárazföldi kalandozásokat a fürdőzőknek.

A nyárbúcsúztató fesztivál látványossága volt a veteránjárművek bemutatkozása, a modellezők is elvitték kicsi járműveiket a hétvégi eseményre.

Gyopáros nyárbúcsúztató rendezvény

Fotók: Csete Ilona

A fesztiválozók habpartija óriási siker volt

A délutáni habpartira nagyon készültek kicsik és nagyok. Kortól, nemtől függetlenül vetették bele magukat a habokba sikongatva, tapsolva. Az esti koncertet és a tűzijátékot is nagyon várták Gyopárosfürdőn.

Elmerültek a habokban. A szerző felvétele

 

 

 

