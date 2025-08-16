augusztus 16., szombat

Versenyképes Járások Program

2 órája

Itt a lista, hogy milyen beruházások kezdődnek Gyomaendrődön

Címkék#fejlesztés#Dankó Béla#Gyomaendrőd#program keret#Versenyképes Járások Program#járda

Számos fejlesztés indulhat a városban, miután a Versenyképes Járások Program keretében 182 millió forintot kap. Ezt ismertette Dankó Béla országgyűlési képviselő, aki átadta a vonatkozó támogatási döntésekről szóló dokumentumot Toldi Balázsnak és Lehóczkiné Timár Irénnek, Gyomaendrőd polgármesterének és alpolgármesterének.

Licska Balázs

A Versenyképes Járások Program keretében 182 millió forintra számíthat Gyomaendrőd – ismertette Dankó Béla országgyűlési képviselő. Át is adta a támogatási döntésekről szóló dokumentumokat a város vezetői, Toldi Balázs polgármester és Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester számára.

Fejlesztések indulnak Gyomaendrődön
Dankó Béla (középen) adta át Gyomaendrőd vezetőinek, Lehóczkiné Timár Irénnek és Toldi Balázsnak a dokumentumokat. Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala

Itt a lista, milyen beruházások jönnek Gyomaendrődön

A Facebook-oldalán részletezte, hogy milyen fejlesztések valósulhatnak meg Gyomaendrődön.

  • Jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a Hősök tere és Zrínyi utca, a Fő út és a Pásztor út, a Fő út és Hősök útja kereszteződésében.
  • Fejlesztik és bővítik az ebrendészeti telepet, oltási programokat indítanak.
  • Korszerűsítik és fejlesztik a gyomaendrődi Liget fürdőt: beruházás várható a kempingben, vendégszobákat újítanak fel, fedett kiülőket létesítenek, rendbe teszik a finn szaunát, járdákat állítanak helyre, korszerűsítik a kültéri medencéket és a környezetüket.
  • Korszerűsítik a Margaréta óvodát és a csárdaszállási Napraforgó óvodát.
  • Az egészségügyi intézménybe ultrahangkészüléket vásárolnak.
  • Rendbe teszik a városi sportcsarnok villamoshálózatát.
  • Korszerűsítik az önkormányzati tűzoltóság épületét.
  • Fejlesztik a szociális gondozási központ három idősklubját.

 

