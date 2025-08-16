Itt a lista, hogy milyen beruházások kezdődnek Gyomaendrődön

A Versenyképes Járások Program keretében 182 millió forintra számíthat Gyomaendrőd – ismertette Dankó Béla országgyűlési képviselő. Át is adta a támogatási döntésekről szóló dokumentumokat a város vezetői, Toldi Balázs polgármester és Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester számára.

Dankó Béla (középen) adta át Gyomaendrőd vezetőinek, Lehóczkiné Timár Irénnek és Toldi Balázsnak a dokumentumokat. Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala

Itt a lista, milyen beruházások jönnek Gyomaendrődön

A Facebook-oldalán részletezte, hogy milyen fejlesztések valósulhatnak meg Gyomaendrődön.