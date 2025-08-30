Most megtudhatja, mitől fáj a lába, a háta vagy a dereka

Tudja meg, mitől fájhat a lába, a válla, a dereka, vagy éppen a háta, és előzze meg a problémákat. Ebben segítenek a gyógytornászok minden korosztálynak. Ők az orosházi kórház szakemberei, akik a fizioterápia világnapján a tájékoztatás mellett azt is bemutatják, milyen tornával, mozgással lehet megelőzni, enyhíteni, vagy éppen megszüntetni a panaszokat.

A gyógytornászok: Zsura Edit, Karkus Edina, Evanics-Erdélyi Tímea, Ferenczi Fanni, Popol-Gyarmati Nóra. Ők tartanak foglalkozásokat. Fotó: Melega Krisztián

Gyógytornászok a megelőzésért a világnapon

A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága idén első alkalommal szervezi meg – a világnap apropóján – díjmentes, országos programját, melynek célja, segíteni a mozgással összefüggő panaszok megértését, megelőzését.

Emellett célunk rávilágítani a gyógytornász-fizioterapeuták szerteágazó szerepköreire, hiszen számos olyan esetben is mi tudunk segíteni, amire első körben nem feltétlenül gondolna valaki, aki nem találkozott még velünk

– olvasható a szervezet tájékoztatójában.

Két helyszín, de kell regisztráció

Az országos programhoz csatlakozott az Orosházi Dr. László Elek Kórház is. Az intézmény egészségfejlesztési irodájának szervezésében szeptember 8-án, hétfőn a kórház gyógytornászai két helyszínen (nővérszálló tornaterme, valamint a kórház Könd utcai szakrendelőjének 3. emeleti nagy tárgyalója) előadásokat és mozgásprogramokat tartanak. A részvétel díjmentes, de a férőhelyek miatt minden esetben regisztrációhoz kötött.