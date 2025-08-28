augusztus 28., csütörtök

Nyárzáró ajándék

1 órája

Jön a nap, amikor minden gyerek ingyen strandolhat

A jó hírt a közösségi oldalon osztották meg.

Vincze Attila
A 14 év alatti gyerekeknek ezen a napon nem kell fizetniük.

A 14 év alatti gyerekeknek ezen a napon nem kell fizetniük.

Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

A Dévaványai Gyógyfürdőben már hagyomány, hogy a nyári szünet utolsó napján minden 14 év alatti dévaványai gyermek ingyen strandolhat!  Szeretettel várunk minden gyermeket augusztus 31-én egy utolsó, önfeledt csobbanásra, mielőtt becsöngetnek az új tanévre. Ezzel kívánunk mindenkinek sok-sok kitartást és sikeres tanévet – írta közösségi oldalán Valánszki Miklós, Dévaványa polgármestere.

 

 

