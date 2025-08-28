Nyárzáró ajándék
Jön a nap, amikor minden gyerek ingyen strandolhat
A jó hírt a közösségi oldalon osztották meg.
A 14 év alatti gyerekeknek ezen a napon nem kell fizetniük.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
A Dévaványai Gyógyfürdőben már hagyomány, hogy a nyári szünet utolsó napján minden 14 év alatti dévaványai gyermek ingyen strandolhat! Szeretettel várunk minden gyermeket augusztus 31-én egy utolsó, önfeledt csobbanásra, mielőtt becsöngetnek az új tanévre. Ezzel kívánunk mindenkinek sok-sok kitartást és sikeres tanévet – írta közösségi oldalán Valánszki Miklós, Dévaványa polgármestere.
