Jön a nap, amikor minden gyerek ingyen strandolhat

A Dévaványai Gyógyfürdőben már hagyomány, hogy a nyári szünet utolsó napján minden 14 év alatti dévaványai gyermek ingyen strandolhat! Szeretettel várunk minden gyermeket augusztus 31-én egy utolsó, önfeledt csobbanásra, mielőtt becsöngetnek az új tanévre. Ezzel kívánunk mindenkinek sok-sok kitartást és sikeres tanévet – írta közösségi oldalán Valánszki Miklós, Dévaványa polgármestere.