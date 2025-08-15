Elhunyt a tükrös szívek, a mézeskalácsok mestere, égi műhelyében alkot tovább

Trnkóczi Jánosné Kukucska Zsuzsanna méltósággal viselt, súlyos betegség után 2025. augusztus 12-én megpihent. A gyász pillanataiban felfoghatatlan, hogy Dudus, sokak Zsuzsika nénije nincs közöttünk többé.

Gyász: Trunkóczi Jánosné Kukucska Zsuzsanna (1951-2025)

– Már az égieknek süti a mézes- és kürtőskalácsait – írta meg a szomorú hírt lánya, Puskelyné Pacsika Mónika a közösségi oldalán. – Mindaz az erő, kitartás, pozitivitás és életszeretet, amely benne volt, mindörökké velünk marad – tette hozzá édesanyjára emlékezve.

Zsuzsika néni bármilyen kézműves játékot elkészített a gyerekekkel, ha kellett, csuhézott, dolgozott bármi más anyaggal is.

Gyászol a közösség – a kézműveskedés volt az élete

Az utóbbi években főként a gyerekekkel együtt sütött kürtőskalácsot. De számtalan embernek örömöt okozott a gyerektáboroktól a nyugdíjas otthonig a kézműveskedéssel. A csorvási tanyán sütött kemencében szilvalekváros buktát, túrós lepényt, megmutatta sokaknak a tanyasi életvitelt. Ha hívták, a szlovák tájház festésében is részt vett. Határon innen és túl is szeretettel fogadták.

Mézestalálkozókra járt, hogy népszerűsítse imádott hivatását és átadja fantasztikus tudását (ahogy tette ezt Mónikával is, aki édesanyja nyomdokaiba lépve folytatja a családi hagyományt).

A szeretet illata: a mézeskalácsé

Vallották mindketten: a szeretet illata a mézeskalácsé.

Nagyváradi mézeskalácsosokról tévések, rádiósok tudósítottak, onnan hazatérve hírportálunknak is nyilatkozva mondta el Trnkócziné Kukucska Zsuzsanna, hogy ő máig a hagyományos díszítéseket kedveli. Nem véletlenül mutatta meg a tükrös szívet a tévéseknek... Szerette megjeleníteni a magyaros hímzésmintákat is a mézeskalácsain. Szerette a fehérrel való díszítést.

A tótkomlósi születésű Zsuzsika mindig úton volt, különösen kedvelte azokat a meghívásokat, ahol a fiatalokkal foglalkozhatott s átadhatta a kézművesség fortélyait. Nem hiányozhatott a gyulai mézeskalács fesztiválról sem.

Fájó szívvel gondolnak reá mindazok, akik kóstolhatták parázson készített kürtőskalácsait, akik rácsodálkozhattak a hagyományos tükrös és egyéb, csodás kézműves alkotásaira, mézeskalácsaira, s akik ismerhették örökké mosolygós személyiségét. Csupaszív, az életet igenlő és szerető ember volt tele pozitivitással, optimizmussal. Trnkóczi Jánosné Kukucska Zsuzsanna 74 évet élt.