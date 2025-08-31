Tanévkezdés
22 perce
Nagy forgalma lesz a gyalogátkelőknek hétfőtől, itt is vigyázzunk egymásra
Ahol megkopott, ott frissen átfestették a zebrákat, hivatalosan a gyalogátkelőket, a település forgalmas utcáin.
Friss felfestés a gyalogátkelőknél – írták Mezőkovácsháza önkormányzatának közösségi oldalán. Hírportálunk megtudta, az önkormányzat által fenntartott belterületi utak festése zajlik. Ahogy minden évben, idén is megtörtént a gyalogátkelőknél (például a Petőfi utcán és az Alkotmány utcán) is, az iskolakezdés előtt.
Az ütemezett karbantartás célja, hogy a biztonságos közlekedésre jól láthatóan felhívja a figyelmet.
