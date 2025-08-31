Nagy forgalma lesz a gyalogátkelőknek hétfőtől, itt is vigyázzunk egymásra

Friss felfestés a gyalogátkelőknél – írták Mezőkovácsháza önkormányzatának közösségi oldalán. Hírportálunk megtudta, az önkormányzat által fenntartott belterületi utak festése zajlik. Ahogy minden évben, idén is megtörtént a gyalogátkelőknél (például a Petőfi utcán és az Alkotmány utcán) is, az iskolakezdés előtt.

igyázzunk egymásra az utakon! Mezőkovácsházán is. Fotó: Facebook

Az ütemezett karbantartás célja, hogy a biztonságos közlekedésre jól láthatóan felhívja a figyelmet.