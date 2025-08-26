3 órája
Óriási görögdinnyés razzia indult, kiderült mi volt az idei szezonban a legnagyobb gond
Óriási razzia indult, vizsgálták a nagykereskedőket, a kiskereskedelmi láncokat és az út menti árusítóhelyeket is. A görögdinnye-ellenőrzések tapasztalatairól, a minőségről, hogy mennyi bírságot szabtak ki és mennyi terméket semmisítettek meg, most számolt be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve átfogó razziát indított a nyári szezonban. A görögdinnye-ellenőrzések során a szakemberek a termékek minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét vizsgálták, mind a nagykereskedőknél, mind a kiskereskedelmi láncoknál, mind az út menti árusítóhelyeknél.
A görögdinnye-ellenőrzések közel félezer helyet érintettek
A görögdinnye-ellenőrzések során összesen 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak, amelyekben 426 hazai és 132 import tételt ellenőriztek. Az akció eredményeként 26 esetben szabtak ki bírságot, több mint 19 millió forint értékben. A razzia keretein belül 308 kilogramm dinnyét kellett megsemmisíteni, mivel két tétel nem volt nyomon követhető.
Kiemelt figyelmet fordítottak a minőségre a razzia során
A szezon elején jellemzően még az import, főként Görögországból és Olaszországból származó görögdinnyék domináltak a piacon, míg a nyár előrehaladtával fokozatosan növekedett a hazai termékek aránya. A minőség összességében megfelelőnek bizonyult. Egy tételt éretlenség miatt vontak ki a forgalomból, egy áruházlánc központi raktárában pedig egy eladásra előkészített, túlérett, romlásnak indult tételre bukkantak, ezért 16 millió forintos bírságot szabtak ki.
Ezzel a problémával találkoztak a legtöbbször
A leggyakrabban előforduló hiányosság a nem megfelelő vagy hiányzó jelölés volt, főleg a származási országot és a minőségi osztályt nem tüntették fel. A növényvédőszer-maradékokkal nem volt probléma: sem határérték feletti mennyiséget, sem engedéllyel nem rendelkező hatóanyagot nem mutattak ki.
Folytatódnak az akciók, a vásárlók érdekében
– Az évek óta rendszeres ellenőrzések eredményeként az út menti árusítás körülményeiben határozott javulás tapasztalható. A jelentősebb bírságokat elsősorban a nagyobb kereskedelmi egységeknél szabták ki – ismertette dr. Német-Weingartner Lilla, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság elnöke. A jövőben is tartanak ellenőrzéseket, hogy csak biztonságos, megfelelő minőségű és nyomon követhető termékek kerülhessenek a vásárlók elé.
