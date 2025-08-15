49 perce
Új arcát mutatja a város – élesítették a Google Street View legfrissebb felvételeit!
Megérkeztek a Google legfrissebb utcaképei Békés vármegyéről. A Google Street View 2025-ben készült felvételei nemcsak a városok látványos változásait mutatják be, hanem a mindennapi élet apró részleteit is megőrzik az utókor számára.
Megérkeztek a Google Street View 2025-ös, legújabb felvételei, így Békéscsabát már friss, idei képeken barangolhatjuk be. Az új panorámák nemcsak a város változásait mutatják meg, hanem azt is, hogyan alakultak az utcák, terek és épületek az elmúlt években.
Az idei felvételeket láthatjuk már többek között Gyula, Mezőkovácsháza, Békés, Mezőberény vagy Gyomaendrőd utcáin is.
Friss felújítások a Google Street View 2025-ös felvételein
Áprilisban már összeszedtük, mik azok a friss békéscsabai beruházások, amelyek még nem érhetők tetten az utcakép felvételein. Immáron ezeket is megvizsgálhatjuk: a Gőzmalom téren és környékén láthatjuk a turisztikai főpályaudvart, a B38-as hajót, a Napsugár bábszínház gyönyörűen felújított épületét. És bár kiégett malom kiüresedett romként magasodik a tér fölé, az összkép még így is mutatósabb a 2012-es helyzethez képest – ezen persze sokat segít az is, hogy derűs, nyári időben készültek az új fényképek.
Immár láthatjuk az új Réthy Pál hidat és a szintén felújított Kórház utcai hidat is, a Munkácsy Mihály Múzeum viszont becsomagolva konzerválódott az utókor számára – legalábbis egy pár évig biztosan, de mire legközelebb gurul erre a Street View autója, már a felújított épületről készítheti el a felvételeket. A megújult békéscsabai Piaccsarnokot és szomszédságában épült új garázst szintén megörökítette a kocsi.
Időutazás a régi Békéscsabára
Persze nemcsak a látványosságokat érdemes felkeresni, hanem a kisebb utcákat is, elvégre ki ne nézné meg szívesen, hogyan változott a közvetlen környezete az elmúlt pár évben. Ehhez telefonon és laptopon is a bal felső sarokban kell keresni a Google felirat melletti dátumra, vagy a Legutóbbi dátum megtekintése feliratra kattintva.
