Új arcát mutatja a város – élesítették a Google Street View legfrissebb felvételeit!

Megérkeztek a Google Street View 2025-ös, legújabb felvételei, így Békéscsabát már friss, idei képeken barangolhatjuk be. Az új panorámák nemcsak a város változásait mutatják meg, hanem azt is, hogyan alakultak az utcák, terek és épületek az elmúlt években.

Sokan felfigyeltek az ikonikus járműre: a Google Street View 2025-ben új felvételeket készített és tett közzé. Fotó: MW-archív

Az idei felvételeket láthatjuk már többek között Gyula, Mezőkovácsháza, Békés, Mezőberény vagy Gyomaendrőd utcáin is.

Friss felújítások a Google Street View 2025-ös felvételein

Áprilisban már összeszedtük, mik azok a friss békéscsabai beruházások, amelyek még nem érhetők tetten az utcakép felvételein. Immáron ezeket is megvizsgálhatjuk: a Gőzmalom téren és környékén láthatjuk a turisztikai főpályaudvart, a B38-as hajót, a Napsugár bábszínház gyönyörűen felújított épületét. És bár kiégett malom kiüresedett romként magasodik a tér fölé, az összkép még így is mutatósabb a 2012-es helyzethez képest – ezen persze sokat segít az is, hogy derűs, nyári időben készültek az új fényképek.

A Gőzmalom tér még a leégett malom ellenére is sokkal szebb arcát mutatja a 2012-ben készült felvételhez képest.

Immár láthatjuk az új Réthy Pál hidat és a szintén felújított Kórház utcai hidat is, a Munkácsy Mihály Múzeum viszont becsomagolva konzerválódott az utókor számára – legalábbis egy pár évig biztosan, de mire legközelebb gurul erre a Street View autója, már a felújított épületről készítheti el a felvételeket. A megújult békéscsabai Piaccsarnokot és szomszédságában épült új garázst szintén megörökítette a kocsi.

Időutazás a régi Békéscsabára

Persze nemcsak a látványosságokat érdemes felkeresni, hanem a kisebb utcákat is, elvégre ki ne nézné meg szívesen, hogyan változott a közvetlen környezete az elmúlt pár évben. Ehhez telefonon és laptopon is a bal felső sarokban kell keresni a Google felirat melletti dátumra, vagy a Legutóbbi dátum megtekintése feliratra kattintva.