Gólyát mentett a polgármester, de ez náluk természetes dolog

Egy fokozottan védett fehér gólyát fogtak be Eleken, a madár egészséges, törése nincs, de korához képest fejletlen.

Szelezsán György, Elek polgármestere elmondta, Elek a gólyák városa is, mert nagyon sok madár található a településen, és odafigyelnek rájuk. A lakosság azonnal szól, ha intézkedni kell, valami probléma adódik, főként a kisgólyákkal. Ebben partner a Szentesi Természet, -és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány, mely most is azonnal fogadta a polgármester által megmentett, legyengült tollast.