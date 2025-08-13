augusztus 13., szerda

Legyengült tollas

1 órája

Gólyát mentett a polgármester, de ez náluk természetes dolog

A mentés után a fuvart is a helyiek fizették, de jó szájízzel, mert ismét sikerült biztonságba helyezni egy madarat.

Nyemcsok László
Gólyát mentett a polgármester, de ez náluk természetes dolog

A gólyát a mentőközpontba szállították

Forrás: Facebook

Egy fokozottan védett fehér gólyát fogtak be Eleken, a madár egészséges, törése nincs, de korához képest fejletlen.

Szelezsán György, Elek polgármestere elmondta, Elek a gólyák városa is, mert nagyon sok madár található a településen, és odafigyelnek rájuk. A lakosság azonnal szól, ha intézkedni kell, valami probléma adódik, főként a kisgólyákkal. Ebben partner a Szentesi Természet, -és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány, mely most is azonnal fogadta a polgármester által megmentett, legyengült tollast.

 

 

 

