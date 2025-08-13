1 órája
Gólyát mentett a polgármester, de ez náluk természetes dolog
A mentés után a fuvart is a helyiek fizették, de jó szájízzel, mert ismét sikerült biztonságba helyezni egy madarat.
A gólyát a mentőközpontba szállították
Forrás: Facebook
Egy fokozottan védett fehér gólyát fogtak be Eleken, a madár egészséges, törése nincs, de korához képest fejletlen.
Szelezsán György, Elek polgármestere elmondta, Elek a gólyák városa is, mert nagyon sok madár található a településen, és odafigyelnek rájuk. A lakosság azonnal szól, ha intézkedni kell, valami probléma adódik, főként a kisgólyákkal. Ebben partner a Szentesi Természet, -és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány, mely most is azonnal fogadta a polgármester által megmentett, legyengült tollast.
