Gerendás
50 perce
Megújul a gerendási strandfürdő
A strandfürdő felújítására fordítja a gerendási önkormányzat azt a 11 millió 800 ezer forint vissza nem térítendő támogatást, melyet a Versenyképes Járások Program keretében nyertek el.
A támogatói okiratot Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánjától vette át a napokban Kurilla-Simon Annamária polgármester. Az összegből a strandfürdő pénztárának és büféjének helyet adó épület, a „Gomba” újul meg kívül-belül, de felújítják még az udvari WC-t és a tusolókat is.
