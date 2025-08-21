augusztus 21., csütörtök

Gerendás

50 perce

Megújul a gerendási strandfürdő

Címkék#Dr Takács Árpád#Versenyképes Járások Program#okirat#elismerés

A strandfürdő felújítására fordítja a gerendási önkormányzat azt a 11 millió 800 ezer forint vissza nem térítendő támogatást, melyet a Versenyképes Járások Program keretében nyertek el.

Gajdács Pál

A támogatói okiratot Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánjától vette át a napokban Kurilla-Simon Annamária polgármester. Az összegből a strandfürdő pénztárának és büféjének helyet adó épület, a „Gomba” újul meg kívül-belül, de felújítják még az udvari WC-t és a tusolókat is. 

Kurilla-Simon Annamária a támogatói oklevéllel Fotó: FB/Gerendás

 

 

