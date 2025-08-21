Megújul a gerendási strandfürdő

A támogatói okiratot Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánjától vette át a napokban Kurilla-Simon Annamária polgármester. Az összegből a strandfürdő pénztárának és büféjének helyet adó épület, a „Gomba” újul meg kívül-belül, de felújítják még az udvari WC-t és a tusolókat is.

Kurilla-Simon Annamária a támogatói oklevéllel Fotó: FB/Gerendás