A zsebedből is ellophatják az adataidat, ha ilyen telefont használsz

Október 13-tól az Erste Bank George Appja nem fog működni olyan készülékeken, amelyek operációs rendszere módosítva van, azaz jailbreakelt vagy rootolt.

Október 13-tól változik a George App használati lehetősége. Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank ajánlása és nemzetközi biztonsági előírások szerint nem javasolt banki alkalmazásokat használni olyan okostelefonokon, amelyek operációs rendszere meg lett változtatva – például jailbreakelt vagy rootolt készülékeken.

Változások az Erste George App használatában

A gyári beállításoktól eltérő, módosított rendszerű készülékek kikerülik a gyártók által beépített biztonsági funkciókat, így ezek a készülékek nagyobb kockázatnak vannak kitéve, például illetéktelen adat-hozzáférés, rosszindulatú szoftverek vagy más biztonsági fenyegetések szempontjából.

A George App, bizalmas pénzügyi információkat kezel, különösen fontos, hogy csak gyári állapotú, megbízható eszközökön használják.

A módosított operációs rendszert futtató telefonokon a George App használata biztonsági szempontból nem ajánlott, ezért az alkalmazás működésével kapcsolatban az alábbi változások lépnek életbe:

a George App nem aktiválható olyan készülékeken, amelyek operációs rendszere módosított (jailbreakelt/rootolt). December 31-től az ilyen eszközöket kizárják a George App használatából, így sem belépni, sem műveleteket jóváhagyni, aláírni vagy bármilyen módon használni nem lehet az alkalmazást.

Ha ügyfélként jelenleg módosított rendszerű készüléken használja valaki a George Appot, arrak kérik, mielőbb válton gyári állapotú telefonra, és arra töltse le az alkalmazást – írja az erstebank.hu oldala.