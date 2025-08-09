augusztus 9., szombat

Addig főzzünk, amíg lehet – elzárják a gázt a városban

Karbantartási munkálatok miatt lesz minden felhasználónál szünet a gázszolgáltatásban. Mutatjuk, mikor és hol.

Beol.hu

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. karbantartása minden gázmérővel rendelkező felhasználót érint. A négy órás szünet pontos időpontja: augusztus 12-e, a 10 és 14 óra közötti időszak. Békés városában a cég az üzemeltetésében lévő földgázszállító gázvezetéken gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez – olvasható az Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. közleményében. Ahogy az a bekesvaros.hu oldalon olvasható, a gázszünet idején a földgázelosztó hálózatban, műszaki – biztonsági szempontból szükséges minimális gáznyomást biztosítják.

gázszünet, Békés
Augusztus 12-én gázszünet lesz Békésen. Illusztráció: Shutterstock

Augusztus 12-én gázszünet lesz Békésen

Arra kérik az érintett felhasználókat, hogy a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fent jelzett időszakban – tehát augusztus 12-én, 10 és 14 óra között – a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.

Persze, nem kell kétségbe esni, egy ilyen rövid ideig tartó gázszünetet könnyen át lehet vészelni. Ám ha valaki mégis fel szeretne erre alaposabban készülni, annak ajánlunk pár tippet.

A pontos teendőkről egy videót is mutatunk.

 

