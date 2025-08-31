Felajánlás
1 órája
A gazdasszonyok is adományoztak a Magyarok Kenyerére
A Gazdasszonyok Békés Vármegyei Gazdaköre az idei esztendőben is – ahogyan megalakulásuk óta minden évben – búzaadományával csatlakozott a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem jótékonysági programhoz.
Az adományt a kondorosi gyűjtőponton adták át, ahol Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz Békés vármegyei elnöke fogadta.
Kozsuch Kornél elmondta, a gazdasszonyoknak, és minden más felajánlónak hálásan köszönik az önzetlenséget és a példamutató összefogást. A felajánlott gabonából lisztet őrölnek, és eljuttatják majd a rászoruló szervezeteknek a határon innen és túl.
Ezt ne hagyja ki!Hírösszefoglaló
1 órája
Nagy változás jön a fizetős utakon – és 7 retró játék, amit sosem felejtünk el
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre