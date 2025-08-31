A gazdasszonyok is adományoztak a Magyarok Kenyerére

Az adományt a kondorosi gyűjtőponton adták át, ahol Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz Békés vármegyei elnöke fogadta.

A gazdasszonyok Kondoroson adták át adományukat, amit Kozsuch Kornél vett átFotó: Facebook

Kozsuch Kornél elmondta, a gazdasszonyoknak, és minden más felajánlónak hálásan köszönik az önzetlenséget és a példamutató összefogást. A felajánlott gabonából lisztet őrölnek, és eljuttatják majd a rászoruló szervezeteknek a határon innen és túl.