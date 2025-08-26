augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pro Urbe

2 órája

Vöröskeresztesek érdemelték ki a rangos városi díjat

Címkék#Pro Urbe-díj#Magyar Vöröskereszt Füzesgyarmati Alapszervezete#elismerés#emberség

Átadták a minap, augusztus 20-a alkalmából tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen a Pro Urbe-díjat. A rangos városi elismerést a Magyar Vöröskereszt Füzesgyarmati Alapszervezete érdemelte ki.

Licska Balázs

A város lakossága érdekében végzett kimagasló társadalmi tevékenységének elismeréseként Pro Urbe-díjat érdemelt ki Füzesgyarmaton a Magyar Vöröskereszt Füzesgyarmati Alapszervezete. A rangos városi elismerést az augusztus 20-a alkalmából tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen Koncz Imre polgármester adta át Suchné Szabó Editnek, az alapszervezet elnökének. 

Koncz Imre polgármester adta át Suchné Szabó Editnek a füzesgyarmati ünnepségen a vöröskereszteseknek járó Pro Urbe-díjat. Fotó: Facebook

Fél évszázada dolgozik a helyiekért a Magyar Vöröskereszt Füzesgyarmati Alapszervezete

A Vöröskereszt, mint a világ legnagyobb humanitárius segélyszervezete, több mint 150 éves múltra tekint vissza, Magyarországon 1881 óta működik. Helyi szinten a füzesgyarmati alapszervezet példamutató módon képviseli a Vöröskereszt szellemiségét több mint fél évszázada.

Véradásokat szerveznek, élelmiszercsomagokat osztanak

A füzesgyarmati alapszervezetnél széleskörű tevékenységet végeznek, hogy javítsák a helyiek életminőségét, támogassák a rászorulókat, erősítsék a közösségi kohéziót. Nekik hála, az országos és területi adományok mellett a helyi magánemberek felajánlásai is eljutnak a rászorulókhoz. Rendszeresen szerveznek véradásokat, elismerik a véradókat, időről időre osztanak tartós élelmiszerekből álló csomagokat, kiemelten figyelve az ünnepi időszakokra is.

A vöröskeresztesek füzesgyarmati csapata. Fotó: Facebook

Példaértékű munkát végeznek egész Füzesgyarmatért az önkéntesek

A füzesgyarmati alapszervezet méltatásából kiderült: tevékenységeikkel erősítik a társadalmi összetartozást és az emberek közötti szolidaritást is a városban. Hangsúlyozták: mind a vezető, mind a vele együtt dolgozó tagok önkéntes munkában, mindenfajta díjazás nélkül végzik a feladataikat. A Suchné Szabó Edit vezette alapszervezet önkéntesei elkötelezettségükkel, szakértelmükkel és emberségükkel példaértékű szerepet töltenek be.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu