Vöröskeresztesek érdemelték ki a rangos városi díjat

A város lakossága érdekében végzett kimagasló társadalmi tevékenységének elismeréseként Pro Urbe-díjat érdemelt ki Füzesgyarmaton a Magyar Vöröskereszt Füzesgyarmati Alapszervezete. A rangos városi elismerést az augusztus 20-a alkalmából tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen Koncz Imre polgármester adta át Suchné Szabó Editnek, az alapszervezet elnökének.

Koncz Imre polgármester adta át Suchné Szabó Editnek a füzesgyarmati ünnepségen a vöröskereszteseknek járó Pro Urbe-díjat. Fotó: Facebook

Fél évszázada dolgozik a helyiekért a Magyar Vöröskereszt Füzesgyarmati Alapszervezete

A Vöröskereszt, mint a világ legnagyobb humanitárius segélyszervezete, több mint 150 éves múltra tekint vissza, Magyarországon 1881 óta működik. Helyi szinten a füzesgyarmati alapszervezet példamutató módon képviseli a Vöröskereszt szellemiségét több mint fél évszázada.

Véradásokat szerveznek, élelmiszercsomagokat osztanak

A füzesgyarmati alapszervezetnél széleskörű tevékenységet végeznek, hogy javítsák a helyiek életminőségét, támogassák a rászorulókat, erősítsék a közösségi kohéziót. Nekik hála, az országos és területi adományok mellett a helyi magánemberek felajánlásai is eljutnak a rászorulókhoz. Rendszeresen szerveznek véradásokat, elismerik a véradókat, időről időre osztanak tartós élelmiszerekből álló csomagokat, kiemelten figyelve az ünnepi időszakokra is.

A vöröskeresztesek füzesgyarmati csapata. Fotó: Facebook

Példaértékű munkát végeznek egész Füzesgyarmatért az önkéntesek

A füzesgyarmati alapszervezet méltatásából kiderült: tevékenységeikkel erősítik a társadalmi összetartozást és az emberek közötti szolidaritást is a városban. Hangsúlyozták: mind a vezető, mind a vele együtt dolgozó tagok önkéntes munkában, mindenfajta díjazás nélkül végzik a feladataikat. A Suchné Szabó Edit vezette alapszervezet önkéntesei elkötelezettségükkel, szakértelmükkel és emberségükkel példaértékű szerepet töltenek be.