Aszfaltozás miatt várható forgalomkorlátozás egy fontos szakaszon

Korábban Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka egy videóban beszélgetett arról Cserkúti Andrással, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés vármegyei igazgatójával, hogy 2 kilométeren rendbe teszik az utat Füzesgyarmat és Bucsa között, a Füzesgyarmat határát jelző táblától Bucsa felé.

Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásra számítani Füzesgyarmaton. Fotó: Illusztráció

– A közútkezelő ismét aszfaltozni fog a Karcagra vezető 4206-os szakaszon – ismertették most Füzesgyarmat Facebook-oldalán. A munkálatok ideje alatt, szerdán 9 és 14 óra között ezért a Széchenyi utcát és a 4206-ost összekötő rész nem, vagy csak korlátozottan lesz használható.

Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől, türelmet, valamint azt, hogy lehetőség szerint válasszanak másik útvonalat.