Nem lesz tanítás? Két kémény is leborult az iskolában

A július 7-ei vihar súlyosan megrongálta a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezetét, két vasbeton kémény leborult. Az egyik átszakította a tetőt és a födémet, majd az igazgatóhelyettesi irodába zuhant, ahol jelentős szerkezeti károkat okozott. A helyiségben senki sem volt, így nem sérült meg senki – ismertette Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka.

A füzesgyarmati általános iskolánál zajló munkálatokról a minap egyeztettek. Fotó: Kónya István Facebook-oldala

Azonnal le kellett zárni a füzesgyarmati általános iskola épületét

A Gyulai Tankerületi Központ azonnal elrendelte az épület lezárását, majd megkezdődött az állapotfelmérés és a statikai vizsgálat. Ennek eredményeként összesen 16 kémény elbontásáról döntöttek: ezek immár amúgy sem használatosak, ezért elővigyázatosságból lépik meg mindezt. A kéménycsonkokat pedig biztonságos bádogozással zárják le.

A lényeg, hogy biztonságos környezetben indulhasson szeptember 1-jén a tanév

A helyreállítás során megerősítik a tetőszerkezetet, cserélik a sérült födémet, helyreállítják a cserepezést, megszüntetik a beázásokat. A beruházás 63 millió forintba kerül, azt a Gyulai Tankerületi Központ fedezi – közölte. A Facebook-oldalán jelezte azt is: a munkálatok várhatóan augusztus 31-ig véget érnek, hogy a tanév biztonságos környezetben, nyugodt körülmények között indulhasson Füzesgyarmaton.