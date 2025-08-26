augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyreállítás

39 perce

Nem lesz tanítás? Két kémény is leborult az iskolában

Címkék#tetőszerkezet#kémény#munkálatok#vihar

Két kémény is leborult az iskolában, jelentős károkat okozva. A július 7-ei vihar súlyosan megrongálta a füzesgyarmati általános iskola tetőszerkezetét. Most kiderült, hogy miként állnak a helyreállítási munkálatok, és hogy mehetnek-e szeptember 1-jén a diákok a suliba.

Licska Balázs

A július 7-ei vihar súlyosan megrongálta a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezetét, két vasbeton kémény leborult. Az egyik átszakította a tetőt és a födémet, majd az igazgatóhelyettesi irodába zuhant, ahol jelentős szerkezeti károkat okozott. A helyiségben senki sem volt, így nem sérült meg senki – ismertette Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka.

megrongálódott a füzesgyarmati iskola
A füzesgyarmati általános iskolánál zajló munkálatokról a minap egyeztettek. Fotó: Kónya István Facebook-oldala

Azonnal le kellett zárni a füzesgyarmati általános iskola épületét

A Gyulai Tankerületi Központ azonnal elrendelte az épület lezárását, majd megkezdődött az állapotfelmérés és a statikai vizsgálat. Ennek eredményeként összesen 16 kémény elbontásáról döntöttek: ezek immár amúgy sem használatosak, ezért elővigyázatosságból lépik meg mindezt. A kéménycsonkokat pedig biztonságos bádogozással zárják le. 

A lényeg, hogy biztonságos környezetben indulhasson szeptember 1-jén a tanév

A helyreállítás során megerősítik a tetőszerkezetet, cserélik a sérült födémet, helyreállítják a cserepezést, megszüntetik a beázásokat. A beruházás 63 millió forintba kerül, azt a Gyulai Tankerületi Központ fedezi – közölte. A Facebook-oldalán jelezte azt is: a munkálatok várhatóan augusztus 31-ig véget érnek, hogy a tanév biztonságos környezetben, nyugodt körülmények között indulhasson Füzesgyarmaton.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu