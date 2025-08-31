47 perce
10+1 hely, ami biztos elvarázsol, ha nem utaznál két óránál többet egy csobbanásért
Bár Békés vármegye bővelkedik különleges fürdőkben, ha valaki egy kicsit távolabb szeretne kikapcsolódni és megmártózni, akkor sem kell messzire utaznia. Mintegy 200 kilométeres sugarú körben több minőségi fürdő is található.
Munkatársainkkal közösen összeállítottuk a talán legismertebb, legkedveltebb fürdők listáját, amelyek Békés vármegye területéről is viszonylag könnyen elérhetők maximum mintegy 200 kilométeren belül vagy annál közelebb. Nem kell sokat utazni, hogy csobbanhasson valaki. Autóval, tömegközlekedéssel, busz- vagy vonatúton is elérhetők ezek a helyek.
1. Fürdő a Partiumban: Aquapark Nymphaea – Nagyvárad
Békés vármegyéből könnyen elérhető a Partiumban található nagyváradi Aquapark Nymphaea. A város szívében, a Sebes-Körös partján található Románia egyik legmodernebb vízi komplexuma. A 2016-ban megnyílt élményfürdő egész évben várja a kikapcsolódni vágyókat. Az aquapark több mint 7 hektáros területen kínál beltéri és szabadtéri medencéket, csúszdákat, wellness- és fitnesz lehetőségeket minden korosztály számára.
2. Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő
A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Közép-Európa egyik legismertebb és legnépszerűbb fürdőkomplexuma. Az egyik legnagyobb attrakciója, a Strandfürdő és Aqua Park. Emellett a 2021-ben átadott Prémium Zóna igazi kuriózum a fürdőn belül. Három tematikus medencével – Amazonas, Plitvicei-tavak és Tahiti – nyújt különleges hangulatot. A fedett Aqua-Palace 15 tematikus medencéjével, csúszdákkal, gyermekvilággal és szaunavilággal várja a vendégeket, s természetesen nem szabad megfeledkezni magáról a gyógyfürdőről sem.
3. Aquaticum Debrecen Spa
Az Aquaticum Debrecen Spa is több részből áll. A hajdúsági strandon
- 15 medence,
- 12 méter magas panorámaterasz jacuzzival,
- kacskaringós csúszdák,
- kalandmedence,
- sodrófolyosó,
- hullámmedence,
- akadálypályák,
- kültéri termálmedence várja a vendégeket, de ezeken felül Mediterrán élményfürdő, termálfürdő és szaunavilág, valamint Wellness sziget teszi teljessé az élményt.
4. Nyíregyházi Aquarius Élmény- és Parkfürdő
Az Aquarius Élmény- és Parkfürdő 1,7 hektáros fürdőkomplexumában a teljesség igénye nélkül hullámmedence, csúszdák (kamikaze, családi, óriás-, black hole, verseny- és elefántcsúszda), vadvízi sodrófolyosó, gyermekmedencék, inka romtemplom, kincses sziget szolgálja a kikapcsolódást.
5. Egri termálfürdő
Az öt hektáros park közepén fekvő, fedett-nyitott vízi élménysziget 13 medencével, sportpályákkal a gyógyulni, sportolni és szórakozni vágyók paradicsoma. A fürdő területén egyébként különösen jól megfér egymás mellett a gyógyulás és a szórakozás, hiszen úgy alakították ki, hogy az északi részen található, gyógyvizes medencék nyugodt környezetétől távolabb, a déli részen építették az élményelemekkel felszerelt, aktívabb kikapcsolódási lehetőséget nyújtó medencéket. A termálfürdő közvetlen átjárási lehetőséggel rendelkezik Török Fürdőbe.
6. Egerszalók – Saliris Thermal & Spa
Az 1900 m2 vízfelülettel rendelkező létesítményben összesen 24 külső és beltéri medence kapott helyet. Gyógyvizes ülőmedencék, pezsgőfürdő, élménymedencék, gyerekmedencék és csúszda biztosítják a kellemes időtöltést minden korosztály számára.
7. Cserkeszőlői Gyógy- és Strandfürdő
Cserkeszőlő az Észak-alföldi Régió déli részének, illetve Jász-Nagykun Szolnok megyének a legsikeresebb, legdinamikusabban fejlődő fürdőhelye. 2010-ben felújított és kibővített Gyógy- és Strandfürdőben nem csak a gyógyulni vágyókat várják. Tizenkilenc medencével, csúszdákkal, strandröplabda- és strandfoci pályával kínálnak minden korosztálynak, családoknak, baráti társaságoknak is kellemes kikapcsolódást.
8. Barack Gyógy- és Élményfürdő, Tiszakécske
A gyógyvíz mellett hatalmas körmedence nyakzuhanyokkal és buzgárokkal, strandmedence csúszdaparkkal, kalandmedence gyermekcsúszdákkal teszik extrán izgalmassá a komplexumban töltött időt. Aki pedig a wellness felé orientálódna, 25 méteres úszómedence, jacuzzi és messzeföldön híres szaunavilágunk nyújt kikapcsolódást. Természetesen a legkisebbekre is gondolva kültéri és beltéri bébimedence, játszógaléria és modern játszótér teszi teljessé a kínálatot.
9. Makói Hagymatikum
A Makói Hagymatikum Fürdő Magyarország egyik legkülönlegesebb fürdőkomplexuma, amelyet a híres építész, Makovecz Imre tervezett. A komplexum élmény-, gyógy- és wellnessrészlegekkel, valamint egyedülálló szaunaparkkal rendelkezik, biztosítva a tartalmas és élménydús kikapcsolódást minden korosztály számára.
A Makói Hagymatikum Fürdő legújabb része 2024. március 24-én nyílt meg, Atlantisz mitikus világát idézve szoborcsoportokkal, fényjátékokkal és filmekkel. Az új élménymedencék, a vízi bárral felszerelt fedett gyógyvizes medence és a négy évszakos vendégfogadó tér garantáltan elvarázsolják a látogatókat. A felújított zöldfelület, sétányok és VR szemüveges élmények az aktív kikapcsolódást keresőknek is tökéletesek.
10. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő – Mórahalom
A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő Dél-Magyarország egyik legismertebb és legmodernebb fürdőkomplexuma, amely több évtizedes múltra tekint vissza. A fürdő 21 medencével, 11 szaunával és számos különleges szolgáltatással várja az ide látogatókat.
11. Napfényfürdő Aquapolis Szeged
A szegedi négyévszakos „vízivárosban” élményfürdő, csúszdapark, strand, exkluzív wellness részleg és korszerű gyógyászati központ áll a vendégek rendelkezésére.
