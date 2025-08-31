10+1 hely, ami biztos elvarázsol, ha nem utaznál két óránál többet egy csobbanásért

Munkatársainkkal közösen összeállítottuk a talán legismertebb, legkedveltebb fürdők listáját, amelyek Békés vármegye területéről is viszonylag könnyen elérhetők maximum mintegy 200 kilométeren belül vagy annál közelebb. Nem kell sokat utazni, hogy csobbanhasson valaki. Autóval, tömegközlekedéssel, busz- vagy vonatúton is elérhetők ezek a helyek.

Számos fürdő érhető el 200 kilométeren belül Békés vármegyén kívül, érdemes a családdal felkerekedni. Illusztráció: Shutterstock

1. Fürdő a Partiumban: Aquapark Nymphaea – Nagyvárad

Békés vármegyéből könnyen elérhető a Partiumban található nagyváradi Aquapark Nymphaea. A város szívében, a Sebes-Körös partján található Románia egyik legmodernebb vízi komplexuma. A 2016-ban megnyílt élményfürdő egész évben várja a kikapcsolódni vágyókat. Az aquapark több mint 7 hektáros területen kínál beltéri és szabadtéri medencéket, csúszdákat, wellness- és fitnesz lehetőségeket minden korosztály számára.

2. Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Közép-Európa egyik legismertebb és legnépszerűbb fürdőkomplexuma. Az egyik legnagyobb attrakciója, a Strandfürdő és Aqua Park. Emellett a 2021-ben átadott Prémium Zóna igazi kuriózum a fürdőn belül. Három tematikus medencével – Amazonas, Plitvicei-tavak és Tahiti – nyújt különleges hangulatot. A fedett Aqua-Palace 15 tematikus medencéjével, csúszdákkal, gyermekvilággal és szaunavilággal várja a vendégeket, s természetesen nem szabad megfeledkezni magáról a gyógyfürdőről sem.

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Közép-Európa egyik legismertebb és legnépszerűbb fürdőkomplexuma. Forrás: Hungarospa

3. Aquaticum Debrecen Spa

Az Aquaticum Debrecen Spa is több részből áll. A hajdúsági strandon

15 medence,

12 méter magas panorámaterasz jacuzzival,

kacskaringós csúszdák,

kalandmedence,

sodrófolyosó,

hullámmedence,

akadálypályák,

kültéri termálmedence várja a vendégeket, de ezeken felül Mediterrán élményfürdő, termálfürdő és szaunavilág, valamint Wellness sziget teszi teljessé az élményt.

4. Nyíregyházi Aquarius Élmény- és Parkfürdő

Az Aquarius Élmény- és Parkfürdő 1,7 hektáros fürdőkomplexumában a teljesség igénye nélkül hullámmedence, csúszdák (kamikaze, családi, óriás-, black hole, verseny- és elefántcsúszda), vadvízi sodrófolyosó, gyermekmedencék, inka romtemplom, kincses sziget szolgálja a kikapcsolódást.