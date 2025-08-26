augusztus 26., kedd

Izsó névnap

19°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megszüntetve

43 perce

Fontos értesítést kaptak a Foxpost felhasználói

Címkék#felhasználó#foxpost#üzenet#mobilalkalmazás

Egy rendkívüli és fontos üzenet érkezett a csomagautomatás szolgáltatástól. A Foxpost ügyfeleit arról tájékoztatták, hogy jelenlegi alkalmazásuk megszűnik.

Beol.hu

– Kedves Felhasználónk! 2025. szeptember 1-jétől megszűnik a jelenlegi Foxpost mobilalkalmazás. De ez csak egy kezdet! A Foxpost és a Packeta összeolvadásának köszönhetően egy vadonatúj, még jobb mobilapp érkezik 2026 első felében – olvasható a csomagautomatás cég tájékoztatójában.

Foxpost üzenet érkezett a felhasználóknak.
A Foxpost üzenetet küldött felhasználóinak. Fotó: Foxpost

A Foxpost üzenet szerint a szolgáltatás zavartalan

Mint írják, amíg megérkezik az új alkalmazás, addig a Foxpost minden szolgáltatása zavartalanul működik a webes felületen. Itt nyomon követhető a csomagok útja és kezelhető a feladás, az átvétel és a visszaküldés is.

Az NMHH kimutatása szerint a csomagautomaták 45 százaléka a Foxpost-Packeta csoporté Magyarországon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu