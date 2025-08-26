Fontos értesítést kaptak a Foxpost felhasználói

– Kedves Felhasználónk! 2025. szeptember 1-jétől megszűnik a jelenlegi Foxpost mobilalkalmazás. De ez csak egy kezdet! A Foxpost és a Packeta összeolvadásának köszönhetően egy vadonatúj, még jobb mobilapp érkezik 2026 első felében – olvasható a csomagautomatás cég tájékoztatójában.

A Foxpost üzenetet küldött felhasználóinak. Fotó: Foxpost

A Foxpost üzenet szerint a szolgáltatás zavartalan

Mint írják, amíg megérkezik az új alkalmazás, addig a Foxpost minden szolgáltatása zavartalanul működik a webes felületen. Itt nyomon követhető a csomagok útja és kezelhető a feladás, az átvétel és a visszaküldés is.

Az NMHH kimutatása szerint a csomagautomaták 45 százaléka a Foxpost-Packeta csoporté Magyarországon.