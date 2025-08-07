Kié lesz a szezon legjobb fogása?

A horgászok képesek órákat tölteni egy tó vagy egy folyó partján, kapásra várva. Amikor aztán megrezdül a bot, megfeszül a damil, akcióba lépnek. Minden idegszálukkal arra koncentrálnak, hogy kifárasszák, és szákba emeljék a horogra akadt halat. Ilyenkor gyakran csak egy fotó a jutalmuk, aztán visszaengedik a vízbe. Az elkészült kép most azonban nagyon sokat érhet, hiszen hamarosan országos fotópályázat indul. A szeptemberben kezdődő versenyben a 2025-ös év legértékesebb fogását mutathatják meg a nagyközönségnek a fotók büszke tulajdonosai.

A kép, ami akár a 2025-ös év fogása is lehet – indul a nagy horgász fotópályázat! Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Fotópályázat: a nap fogása, ami versenybe szállhat a dicsőségért

Lehet a legnagyobb, ami alig fér a képre, a legsúlyosabb, amit ketten is csak nehezen bírnak el, a legritkább fajtájú, aminek a csodájára járnak a szakemberek, végül az olvasók szavazatai és a zsűri döntése alapján dől majd el, hogy kié lesz a dicsőség és az elismerés, valamint az ezzel járó értékes nyeremények.

Az országos fotópályázatban a nevezők az evhorgasza.hu oldalon tudnak jelentkezni, vármegyéjük kiválasztását követően, szeptember 8-tól.

Négy kategóriában hirdetünk majd nyertest: keressük

a felnőtt férfi,

a felnőtt nő,

az ifjúsági (14-18 éves kor)

és a gyermek horgászok legszebb fogását.

Minden szenvedélyes horgásznak érdemes tehát készülni a nagy pillanatra, és megörökíteni valamennyi fogást, hiszen lehet, hogy pont az hozza majd a nyereményt.

Mi a magunk részéről drukkolunk valamennyi nagy ho-ho-horgásznak!