Schumacher és Stallone is az örök Forma-1-rajongó fotóriporter gépe elé állt

A McLaren repeszt idén a Hungaroringen, tippelte Lehoczky Péter, aki a Forma-1 rajongója és fotósa évtizedek óta. A főfutam még hátra van, de rengeteg Formula-1-es futamot hagyott már a háta mögött, legendák egész sorát fotózta.

A Forma-1 királyát, Michael Schumachert is fotózta. Fotó: Lehoczky Péter

A Forma-1 rajongója és fotósa is

– Nem elég, hogy most éppen a vasárnapi futamon okozhatnak meglepetést futó záporok, a rendkívül technikás pályán korábban is sokszor borult már a papírforma, hiszen itt kevésbé számít a motorerő vagy a versenyautók erősorrendje, így fokozottan előtérbe kerülnek a vezetői képességek – mondta Péter, aki több évtized alatt rengeteg fotót készített a Békés Megyei Hírlapnak is. Megkértük, hogy válogasson a kedvencei közül.

Mika Häkkinen versenyzése is nagy élményt nyújtott a Békés Megyei Hírlap fotóriporterének. Fotó: Lehoczky Péter

Sylvester Stallone is portrét állt neki a Hungaroringen

– Bernie Ecclestone, a Formula-1 atyja és Sylvester Stallone világhírű színész nemcsak portrét állt, hanem pár szót beszélgettünk is – mesélte Péter. – Jacques Villeneuve vagy Mika Häkkinen ugyanilyen közvetlen volt, és természetesen óriási élményt jelentett szurkolóként és fotóriporterként is, amikor Michael Schumachert fotózhattam a Hungaroring pályáján. Nagy figyelemmel követem a mostani hétvégét is, a McLaren győzelmére tippelek.

Sylvester Stallone is a gépe elé állt. Fotó: Lehoczky Péter

Megannyi emlék és élmény birtokosa

Bernie Ecclestone-t, a Forma-1 atyját is fotózta. Fotó: Lehoczky Péter