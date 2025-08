Van rá esély, hogy szárazon megússza a futam

A Hungaroringen megrendezett jubileumi, 40. Forma–1-es Magyar Nagydíj napja borongósan, esővel indult, ám a délutánra felszáradt a pálya, és kedvezőbb körülmények között vághatott neki a mezőny a 70 körös futamnak. Bár a reggeli órákban még nedves aszfalt fogadta a versenyzőket, a verseny idejére csupán 20–23% körüli esővalószínűséget mutatnak az előrejelzések.

Esős reggel után felszáradó pálya fogadta a pilótákat a Hungaroringen a 40. Forma–1-es Magyar Nagydíj rajtja előtt. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Forma–1: Mogyoród időjárása

A kora reggeli órákban még csapadékos volt, amit az M4 Sport közösségi oldalára feltöltött videó is megerősített – a pálya esőáztatta állapotban várta a versenyzőket és a nézőket. A jelenlegi előrejelzések azonban biztatóak: a futam kezdetére a felhők elvonultak, és a nap is időnként kisüthet.

A futam idejére 20 és 23 százalék közötti esőesélyt mutatnak az előrejelzések, ami azt jelenti, hogy jó eséllyel végig száraz pályán zajlik majd a verseny. Ez különösen fontos lehet a gumistratégiák és a boxkiállások tervezése szempontjából, hiszen a változékony időjárás gyakran felforgathatja az erősorrendet.

Nemcsak az F1-es mezőny lép pályára a hétvégén, hanem a Forma–2, Forma–3 és a Porsche Szuperkupa versenyzői is – azaz folyamatos terhelés alatt van az aszfalt, ami segíthet a gyorsabb felszáradásban. A reggeli vizes körülmények után tehát délutánra ideálisabb tapadási viszonyokra számíthatnak a csapatok, ugyanakkor a Hungaroring időjárása mindig tartogathat meglepetéseket.

Kulcsszerepet kap a stratégia

A korábbi időmérő edzések során is tapasztalt szeszélyes körülmények rávilágítottak arra, hogy a magyar pálya mindig képes váratlan fordulatokat hozni. Bár most úgy tűnik, az eső ezúttal nem lesz tényező, a stratégiák és a gyors reakciók továbbra is kulcsszerepet játszhatnak a győzelemért folytatott küzdelemben.