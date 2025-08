Forma-1 1 órája

Gasztronómiai élmények és borsos árak a Hungaroringen – így esznek a Forma–1 szurkolói

A Forma–1-es Magyar Nagydíj nemcsak a verseny izgalmával, hanem a változatos ételkínálattal is elkényezteti a szurkolókat. A Hungaroring megújult lelátói mellett az ételstandok is csábító kínálattal várják az éhes rajongókat a Forma–1 verseny napján – de ennek megvan az ára is.

A Forma–1 Magyar Nagydíj hétvégéjén már pénteken nagy volt a nyüzsgés a Hungaroringen. A megújult főlelátó kényelmesebb környezetet kínál a szurkolóknak, akik a szabályosan behozható szendvicsek és víz mellett komoly gasztronómiai választékból is csemegézhetnek. A helyszíni vendéglátók magyaros ízekkel, nemzetközi kedvencekkel és húsmentes fogásokkal is készültek, igaz, az árak gyakran a prémium élményhez igazodnak. Ínycsiklandó fogások a Hungaroringen – a szurkolók kedvencei között a sült kolbász, lángos és óriás hamburger is megtalálható a Forma–1-en. Fotó: Szabolcs László Forma–1 ételkínálata és árai A Hungaroring idei gasztronómiai kínálata széles palettát vonultat fel: a klasszikus sült kolbásztól és lángostól kezdve a gyros tálon át egészen a zöldséges csirkéig és csülökig szinte minden elérhető. A húsmentes alternatívák – például rántott hagymakarika vagy saláták – is helyet kaptak a standokon. A vendéglátók külön figyelmet fordítottak arra, hogy magyaros ízekkel csábítsák a látogatókat, miközben a prémium kategóriát az extrákkal megpakolt óriás hamburger képviseli, amelyért akár 14 800 forintot is elkérnek. Az árak tehát emelkednek, de a választék és a hangulat mindenkit kárpótolhat. A Hungaroring árlistáját megtalálja a borsoline.hu oldalán.

